Kimlik Kartı Son Rakamı: 0-2-4-6-8 olanlar dikkat! Kimliğinizle 66.000 TL Ödeme alacaksınız!

Kimlik numarası son rakamına göre, 66000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. 66000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir.

Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemesi olarak sizlere verilecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi ödemeleri hızlı bir şekilde banka şubesine gitmeden de internet üzerinden yapılabilmektedir.

Kimlik numarasının son rakamına göre değerlendirmeye alınacak ve kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden istedikleri zaman 66000 TL kredi kullanabileceklerdir.

Kimlik numarası üzerinden kredi başvuru!

Kimlik numarası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler başvurularını banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderirseniz Yapı Kredi Bankası üzerinden 66000 TL kredi alabilirsiniz. 66000 TL kredi alan vatandaşlar başvurularına aynı zamanda mobil uygulamalar üzerinden de kullanabilirler. Size yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir veya banka şubelerine giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.