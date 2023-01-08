18 ve 25 yaş arasında olanlara 40.000 TL ödeme PTT üzerinden verilecek! PTT’den mutlu haber verildi

Ptt üzerinden 40000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenecek onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, PTT üzerinden sizlere kullandırılacaktır.

Ptt 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almalarına olanak sağlamaktadır. Ptt ve AktifBank arasında başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 40000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlardan belirtilen şartlar dahilinde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi kredi notuna bakmadan da onay verilerek kullandırılmaktadır.

Başvuru!!!

Ptt ve Aktif Bank arasında başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kredi alabilmeleri için SMS ile de başvuru yapılıyor.

Sms ile PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi kullanabilir ve ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Emekliye Kredi!!!

Emekli maaşı olan vatandaşlar da PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde istedikleri zaman kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 80000 TL'ye kadar sizler için verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.