Kimlik kartı numarası üzerinden 35.000 TL ödeme başladı! Gelir belgesiz hemen veriliyor

Kimlik kartı numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Yapı Kredi Bankası 35.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlanılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşları 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilecek ve onaylanan bu kredilerde şartlara uygun olarak kişiler aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilecek. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan araştırmalarda özellikle kredi puanı 1200 ve üzerinde olan herkesin başvurularını gerçekleştirerek 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabileceği açıklandı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak veya banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığını kullanarak da yapabileceği duyuruldu. Ne zaman paraya ihtiyacınızın olması durumunda sizler de bu bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvuruları ile birlikte ihtiyaç kredinizi 5 dakika içerisinde hesaplarınızı alabilecek ve onaylanan kredileri aynı gün içinde Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini aralarda boşluk bırakarak 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olacak ve onaylanan kredileri hemen görecek ne kadar onay aldığıyla banka şubesine gidererek o krediyi kullanabilecek.