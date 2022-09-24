On milyon kişi faydalanacak! Nakit isteyen herkese 3 bankadan açıklama geldi ve 30 bin TL dendi!

Nakit ihtiyacı olan kişilere 3 banka üzerinden 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz, yeni bir kredi paketi hazırlandı. Emekli olan kişiler ile birlikte uzun süredir sigortalı olarak çalışan vatandaşların başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm bireylere aynı gün içinde destek ödemeleri verilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adıyla verilecek olan bu kredilerden 30000 TL kredi onay alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

30000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri bu kredi kampanyalarına da katılabiliyor. 30000 TL kredi almak istiyorsanız aşağıdaki bankaların kredi banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen onay alabilir ve aynı gün içinde hesabınızın olması durumunda da akşam saatlerinde bile, hesabınız ödeme yatırabilirsiniz.

DENİZBANK

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Denizbank, cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirmeniz durumunda sizlere kredi imkanı sağlayacak. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin.

TEB

Sms ile TEB Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numaralarını 44 66 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda 30000 TL kredi onay alıp almadıklarını görebilmektedirler.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olarak bu banka şubesine gitmeden de mobil uygulamalar üzerinden kredi kullanabilmektedir. Sms ile yapacağınız başvurular ile birlikte ayrıca internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğinizi söyleyebiliriz.