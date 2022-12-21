Kimlik Kartı Numarası Son Rakamı 0-2-8-6-4 Olanlar Dikkat! 50 Bin TL Ödeme Almış Olabilirsiniz

Kimlik kartı numarası üzerinden sizler de 50000 TL'ye kadar ödeme olmuş olabilirsiniz. QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada, gelir belgesiz olarak nakit kredi kullanacak olan kişilerin hızlı bir şekilde kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla birlikte ödenmektedir. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için başlatılan kampanyada kimlik kartı numarası üzerinden sizlere, sorgulama yapılarak, banka kredi puanınızın uygun olması durumunda nakit kredi ödemeleri bu iki banka üzerinden hemen gelir belgesiz veriliyor. 2022 yılsonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar sorgulamalarını gerçekleştirerek, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamada, nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen 50000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için kredi puanı uygun olmaları durumunda, işlemlerini cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen yapabilmektedir. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir. 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi alıp almadığını öğrenebilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Nakit kredi başvurusu yapabileceğiniz bir diğer banka Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Kimlik kartı üzerindeki yazan TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden gelir belgesiz 50000 TL kredi ödemesi alabilir. Uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu ödemelerden nakit kredi kullanacak olan kişilere SMS ile internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de uzaktan, kredi başvuruları imkanı sağlanıyor. bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir başvurularınızı yine internet siteleri üzerinden yapabilirsiniz.