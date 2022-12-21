Akşam iyi haber verildi! Emekliye bu geceden sonra, 23:59 itibariyle, ödemeler IBAN numaralarına yatacak

Emekli maaş hesapları üzerinden iban numaralarına yatırılacak olan paralar ile ilgili detaylı açıklamalar paylaşıldı. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 31 Aralık tarihine kadar ödemeler hızlı bir şekilde verilecek. Özellikle emekli maaşını kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden alan vatandaşlar kendi banka müşterisi olması durumunda bu kampanyalara katılarak değdikleri zaman nakit kampanyalarından faydalanmak için başvurularını gerçekleştirebilir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz bu ödemelerde, sizlere 50000 TL ve 100000 TL arasında nakit kredi ödemeleri gerçekleştirilecek onaylanan bu tutarlar, sizin hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır. Emekli olan kişiler için başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri emekli maaş hesapları üzerinden yatırılmaktadır.

Emekli maaş alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı birşekilde yapabilecek ve onaylanan bu tutarı 24 ay vadeli olarak kullanabilecekler.

EMEKLİYE ÖDEME BAŞLADI

Emekliye ödemeye başladı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmadığı durumda banka kredi politikalarına uygun olmalarıyla birlikte aynı zamanda diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların bugün itibariyle yapmış oldukları başvurularda, düşük faiz oranlarıyla birlikte ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Son zamanlarda özellikle kamu bankalarının yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte bazı özel bankalarda kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Emekli maaşınız eğer bankalar üzerinden alıyorsanız, Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Akbank, kendi banka müşterisi olan kişilere 100000 TL'ye kadar emekli kredisi ödemeye devam ediyor.