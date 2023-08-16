Sosyal devlet anlayışı ile dar gelirli ailelere yönelik sunulan nakdi destek ödemeleri vatandaşın bütçesini destekliyor. Ay sonu getirmenin zorlaştığı bu dönemde çocuklu ev hanımlarına sunulan destekler dezavantajlı yaşam koşullarını daha eşit ve sürdürülebilir hale getiriyor.

Gıda, giyim, akaryakıt vb. farklı sektörlere yönelik yapılan Temmuz zamları emekli ve asgari ücretliye yönelik uygulanan ek zammı kısa sürede eritti. Bütçe açığı yaşayan vatandaşların yardımına yine sosyal yardım kuruluşu yanıt verdi. Bakanlığın sosyal destek ödemesi kapsamında sunduğu 1.000 TL yardım ödeneğinden faydalanmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor.

1.000 TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev hanımlarına yönelik 1.000 TL destek ödemesinden şartları karşılayan her vatandaş yararlanabilecek. Evli olup nikahında bulunan eşini kaybedenler devletin sunduğu yetim ve dul desteğinden çocukları ile birlikte faydalanabilecek. Devletin ölüm yardımı kapsamında sunduğu nakit destek ödemesine ek dul ve yetim desteği her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Aile Bakanlığı 1.000 TL destek ödemesinden başvuruda bulunan vatandaşların faydalanmasını sağlıyor.

1.000 TL DESTEK ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Devletin, bakanlık eliyle düzenli veya aralıklı olarak hesaplara yatırdığı destekler arasında eşini kaybeden dul kadınlara yönelik ödenen maddi desteklerde yer alıyor. Bu destek Aile Bakanlığı tarafından güncel enflasyon kuru üzerinden belirlenerek hesaplara yatırılıyor. 2023 Ağustos ayı itibari ile ayda bir hesaplanan nakdi destek ödemesi 2.000 TL olarak hesaba yatırılmaya başlandı. Aile Bakanlığı tarafından sunulan bu destekten faydalanan her kadın kimlik numarası ile birlikte PTT şubelerine giderek sosyal destek ödemesini nakit olarak çekebilir.