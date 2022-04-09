Kiev Savaşında Dünyanın En Büyük Uçağı Enkaz Altında Kaldı

Ukrayna'nın Gostomel Havaalanı'ndaki paramparça bir hilal hangarının altında, dünyanın en büyük uçağı, Rusya'nın başkent Kiev'e doğru bu dayanağı ele geçirmek için yürüttüğü savaşın taşınmaz bir anıtı olan bükülmüş ve kırılmış halde yatıyor.

Antonov An-225 Mriya - operasyonel hizmetteki herhangi bir uçağın en büyüğü olan 88 metrelik (290 fit) kanat açıklığına sahip bir kargo kaldırma uçağı - patlamalarla sarsıldı.

Ukraynaca'da "rüya" anlamına gelen "Mriya" bir zamanlar burun üzerine basılmıştır. İsim şimdi yanmış metal artıkları ve terk edilmiş mühimmat kütlesinde kayboldu.

Uçak bir zamanlar ulusal bir gurur kaynağıydı, ancak Rus birliklerini şehir kapılarının dışında tutma mücadelesinde feda edildi.

İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Ukrayna bayrağının sarı ve mavisiyle çizgili sakat devin önünde dururken, "Arka plan olarak yıkılmış bir 'Rüya' ile konuşuyoruz" dedi.

"Duygusal olarak zor çünkü savaş başlamadan iki gün önce ekibimle buradaydım" dedi.

"O zamanlar sağlamdı."

Kiev'in hemen yanındaki Gostomel Havaalanı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kesin bir zafer kazanmayı umduğu yerdi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta işgal emri vermesinden bir gün sonra, Kremlin, merkezi ele geçirdiğini ve silahları başkentin zirvesine hava yoluyla taşımalarına izin verdiğini iddia etti.

Bununla birlikte, Ukrayna kuvvetleri bölgeye şiddetle itiraz etti. Gostomel'de ve Kiev'i çevreleyen banliyölerde, Rusya'nın kuzeyden ilerlemesi sendeledi, sonra başarısız oldu.

Monastyrsky, "İlk fikir, paraşütçü ve araçlarla kargo uçaklarının buraya ineceği ve Kiev'e bir giriş noktası olması gerektiğiydi" dedi.

"Binlerce" paraşütçünün dalga dalga Gostomel'e konuşlandırıldığını ve iniş şeridini Rus kontrolü altına almayı emrettiğini tahmin ediyor.

"Bu görevi yerine getirmeyi başaramadılar," dedi kompleksi pikselli kamuflaj üniformasıyla gezerken.

"Şimdi de başarmanın mümkün olmayacağından eminiz."

Geçen hafta Putin, Kiev'deki saldırısını iptal etti ve birliklerini Belarus'a geri çekti. Ukrayna'nın doğu kanadına yeni bir saldırı için yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor.

"Rüya"nın savaşın dördüncü gününde yok edildiği bildirildi.

Havaalanının her yerinde, geçen ay gerçekleşen ölümcül yarışmanın kanıtı var.

Yırtık pırtık giysiler, yerinden çıkmış tank paletleri ve diğer tanınmayan araç parçaları vardır.

En az bir adet patlamamış el bombası görülebilir ve askeri donanımın kurumuş kalıntıları arasında gizlenmiş ve ayaklar altında sallanır.

Güneyden yaklaşan bir yolun asfaltına hançerle saplanmış patlamamış bir füzenin gövdesidir.

Şömine kütüklerinin büyüklüğündeki diğer harcanmamış ağır mühimmat mermileri, buruşuk bir yol tabelasının yanındaki bir noktaya yığılmıştır: "Tehlike".

İki asker enkazın üzerinden açık taksi yoluna doğru ilerliyor.

Sırtlarında sallanan tüfekler ve ellerinde süpürgeler taşıyorlar - komik bir görüntü ve tüm bu kaos enkazı arasında iyimser bir jest.