İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı Baskınında Bir Filistinliyi Öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında, Tel Aviv'deki son ölümcül saldırının arkasındaki silahlı adamın evi olan bir Filistinliyi vurarak öldürdüğünü söyledi.

Bakanlığa göre, Cumartesi günü İsrail'in açtığı ateş sonucu on üç Filistinli daha yaralandı; bunların arasında karnına kurşun isabet eden 19 yaşındaki bir kadın da vardı.

Öldürülen Filistinli, İslami Cihad hareketinin askeri kanadı olan Kudüs Tugayları'nın (Saraya al-Quds) bir üyesi olduğu bildirilen Ahmed el-Saadi olarak tanımlandı.

İsrail ordusu AFP haber ajansına verdiği demeçte, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli silahlı grupların kalesi olan Cenin kampında askeri bir operasyonun devam ettiğini söyledi.

Cumartesi günkü baskın, İsrail'in Tel Aviv'in popüler bir gece hayatı bölgesinde Perşembe günü üçİsrailliyi öldüren ve bir düzineden fazla kişiyi yaralayan silahlı adam olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Raad Hazem'i vurarak öldürdüğünü açıklamasından bir gün sonra geldi.

Yaklaşık iki saat süren baskın, ordunun Hazem'in evini kuşatması ve babasından kendisini teslim etmesini istemesiyle başladı ve raporlara göre reddetti.

İsrail ordusunun, eski Filistinli tutuklu Nur el-Din Hamada'yı tutuklamak için düzenlediği bir operasyonda, Cenin yakınlarındaki Burqin köyüne de baskın düzenlediği bildirildi. Bu baskında iki yaralanma bildirildi.

Cumartesi günü Tel Aviv'deki saldırının ardından, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, güvenlik kurumlarına şiddetteki son artışı engellemek için "tam özgürlük" verdiğini söyledi.

İsrail'de 22 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda, bazıları IŞİD (IŞİD) ile bağlantılı veya IŞİD'den ilham aldığı iddia edilen silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırılar da dahil olmak üzere toplam 14 kişi öldürüldü.

Aynı dönemde en az 10 Filistinli öldürüldü.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Filistin hareketi Hamas ve İslami Cihad grubu, Tel Aviv saldırısını övdü – BM'den eleştiriler aldı – ancak sorumluluk üstlenmedi.

Perşembe günkü ölümcül saldırı, Müslümanların kutsal Ramazan ayında artan gerilimlerin ortasında gerçekleşti.

Geçen yılki Ramazan ayında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesinde İsrail güçleri ile Filistinli ibadet edenler arasındaki çatışmaları, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 günlük saldırısı izledi.

İsrail, Gazze'de 66'sı çocuk olmak üzere en az 232 Filistinliyi öldürdü ve Hamas roketleri İsrail'de ikisi çocuk olmak üzere 12 kişiyi öldürdü.

Cenin, İsrail-Filistin çatışması boyunca bir parlama noktası olmuştur.

Bu ayın başlarında, İsrail güvenlik güçleri kasabada tutuklamak için düzenlenen bir operasyon sırasında üç Filistinliyi öldürdü.

İsrail, üç adamın İsrail'deki bir saldırıdan sorumlu İslami Cihad silahlı grup üyeleri olduğunu iddia etti.

Dört İsrail askerinin yaralandığı baskın, 29 Mart'ta Tel Aviv yakınlarındaki bir Ortodoks Yahudi şehri olan Bnei Brak'ta düzenlenen bir başka ölümcül saldırının ardından gerçekleşti.

Bu saldırıda, saldırı tüfeği olan bir Filistinli, iki İsrailli sivil, iki Ukrayna vatandaşı ve bir polisi öldürdü - İsrail vatandaşlığına sahip bir Filistinli.