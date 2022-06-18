Kerem Bürsin’den İspanya’daki Projesi ile İlgili Bomba Haber Geldi! İşte Yeni Projesi Hakkında Bilgiler!

Bir etkinlik için İspanya’ya seyahat eden ünlü isim, çok büyük bir ilgi ile karşılandı. Basın mensupları ile konuşan ünlü isim, yeni projesi ile ilgili de bilgi vermekten kaçınmadı.

Kerem Bürsin, İspanya’da sahip olduğu geniş hayran kitlesi ile gündemden düşmüyor. Son yaptığı ziyareti ile de çok büyük ilgi toplamayı başardı. Bir etkinliğe katılma amacı ile İspanya’ya giden Kerem Bürsin, hem hayranlarından hem de basından çok büyük bir ilgi gördü. Kendisine sorulan soruları da yanıtlayan başarılı ve ünlü oyuncu, yeni projesine dair bomba haberi de verdi.

Kerem Bürsin, uzun bir süredir İspanya seyahatleri gerçekleştiriyor. Ünlü oyuncu, iş görüşmeleri için İspanya’ya son birkaç ay içerisindeki 3. ziyaretini gerçekleştirdi. Yaptığı dizileri ile İspanya’da oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, gittiği her seferde oldukça büyük bir ilgi gördü. İspanya’da edindiği geniş hayran kitlesi ile ülkede bir proje yapacağının sinyallerini uzun süre önce vermiştir.

Sadece insanların değil aynı zamanda basının da büyük bir ilgisine sahip olduğunu söylemek mümkün. Gördüğü bu yoğun ilgi sayesinde aynı zamanda iş görüşmeleri de gerçekleştiriyor. Ünlü oyuncunun burada bir proje yapacağı ve İspanya’daki hayranlarını sevindireceği yönünde tahminler mevcut. Ünlü isim, adeta İspanya’yı fethetti denebilir.

Ünlü Oyuncudan İspanya’da Proje Müjdesi

Kerem Bürsin, yaptığı projeler ile hayran kitlesini dünya çapında genişletmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu en son rol aldığı proje olan Sen Çal Kapımı ile İspanya da dahil olmak üzere pek çok ülkede geniş bir hayran kitlesi edindi. İspanyolların Türk dizilerine olan ilginin artması ile ünlü Türk oyuncuların İspanya’da iş görüşmeleri yapması da gündeme gelmeye başladı. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in de İspanya’da geniş bir hayran kitlesine sahip olması nedeni ile yakın zamanda İspanya’da bir proje yapacağı hakkında tahminler yapılıyor ve iddialar ortaya atılıyordu. Ancak yakışıklı ve başarılı isim tarafından bu konuda hakkında şimdiye dek net bir açıklama yapılmamıştı.

İspanya’ya giden Kerem Bürsin, burada basın mensupları tarafından sorulan soruları yanıtladı. Kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü isim aynı zamanda İspanya’daki yeni projesi ile ilgili bombayı da patlattı. Gazetecilere verdiği röportajda Kerem Bürsin tarafından Temmuz ayında bir kez daha İspanya’ya geleceği söylendi. Ancak ünlü ve başarılı isim, bu seferki ziyaretin bir iş görüşmesi amacı ile olacağını belirtti. Yeni bir projede rol alacağı konusunda konuşan Bürsin, bu projede şimdilik küçük bir rol alacağını söyledi. Ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu, devamının geleceğini ve hayranlarını büyük bir sürpriz beklediğiniz de ekledi. Bununla birlikte bir sonraki projesinin ise Türkiye’de olacağını belirtti.

Ünlü İsim Neden İspanya’ya Gitti?

Kerem Bursin’in neden İspanya’ya gittiği merak edilen konulardan birisi oldu. Ünlü isim Olyverse adı verilen bir Metaverse girişiminin açılışına katılma amacı ile ülkeye seyahat etti. Aynı zamanda başarılı isme La Casa De Papel dizisinin dünyaca ünlü ismi Alvaro Morte ve İspanyol bir yönetmen olan Koldo Serra da bu açılış etkinliğinde eşlik etti. Aynı zamanda ünlü oyuncu Cayetana Guillen Cuervo da bu etkinlikte yer alan isimlerden birisiydi. İspanya seyahatlerini bu aralar daha sık yapan Kerem Bursin, buradaki etkinlikte hayranlarında büyük bir ilgi gördü. Hayranları, gittiği her yerde ünlü ismi yalnız bırakmadı ve ona olan ilgisini gösterdi.