Başvuru Yapan ve 18 Yaş Üzerinde Olan Kişilere, TC Kimlik Numarasına Göre 10.000 TL Ödeme Haberi Geldi!

Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 10000 TL'ye kadar TC kimlik numaraları üzerinden kredi onayı alabiliyor. Son zamanlarda yapılan banka kredi kampanyalarından en çok tercih edileni olan ve kredi başvurusunu SMS ile yapabileceğiniz, Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda onay verilmektedir. Sms ile başvurunuzu gerçekleştirerek, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedir.

Emekli olan kişilere kredi

Emekli olan vatandaşlar içinde başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, Akbank, kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara promosyon ödemeleriyle birlikte ihtiyaç kredilerine şartsız bir şekilde vermektedir.

Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek, onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başvuru yapmak isteyen kişiler, hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapabilmeniz mümkün olmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden emekli kredisi kullanacak olan vatandaşların banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank'ın kendi mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasından giriş yapması gerekiyor.

Sigortalı olarak çalışanlarda, kredi alabilecek.

Sadece emekli olan vatandaşlar değil, kredi kullanmak isteyen sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda, banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor ve nakit kredi kullanabiliyorlar. Cep telefonunuzun SMS kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderirseniz, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmış olacak ve sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi onayı alıp almadığınız belli olacaktır.

Akbank şubelerine giderek de işlem yapmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa o, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini yapabilir ve banka kredi başvuru formunu doldurduktan sonra ne kadar kredi onayı aldığına, cep telefonuna gelen mesaj ile öğrenebilir.