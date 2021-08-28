Kerem Bürsin ile Hande Erçel'e Ayrılık Yolları Gözüktü!

Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinde partner olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, bir süre önce beraber oldukları yönünde çıkan haberleri doğrulamıştı. Dizi setinde tanışan ancak daha sonra arkadaşlıkları ilişkiye dönem ikili, aşklarını Nisan ayında duyurmuş ve bu haber ile sevenlerini mutlu etmişti.

Çiftin özel hayatında birlikte olmasının yanı sıra dizide de elde ettiği büyük başarılar dikkatlerden kaçmamış ve Sen Çal Kapımı, büyük başarılara imza atmıştı. Yaşanan gelişmelerin bu yönde olması ünlü çiftin hem özel hayatında hem de iş hayatında mutluluğu bulduğunu gözler önüne serdi.

Toplamda 58 hafta süren dizi çekimleri sonrasında tatil fırsatı elde eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti sosyal medya hesaplarından da sıklıkla paylaşımlar yapıyor. Dizide Eda Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde çok yorulması sebebiyle bir süre boyunca dinlenmek istedi ve bir projede yer almayacağını açıkladı. Bunun yanı sıra kişisel gelişime de yönelmek isteyen Erçel, Amerika Birleşik Devletleri ya da İngiltere'de bazı eğitim çalışmalarına katılabilir.

Projede Serkan Polat karakterini canlandıran Kerem Bürsin ise gelecek sezonda 2 yeni proje için hazırlıklarını sürdürüyor ve yeni gelişmeler ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in adı son zamanlarda Disney için çekilecek olan yeni dizi ile de anıldı ve detaylar merak konusu oldu. Oldukça iddialı bir şekilde çekilecek olan dizi ile Kerem Bürsin'in görüşme yaptığı bilgilerine ulaşıldı. Bunun yanı sıra bir yapım firması kuran Kerem Bürsin'in sinema filmi çalışması ile ilgilendiği de öğrenildi.

Romantik komedi türünde ekranlara gelen Sen Çal Kapımı isimli projede beraber çalıştığı yönetmen Altan Dönmez ile hazırlık yapan oyuncu, kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmaya devam ediyor.

Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı isimli dizi ardından dinlenmek istemesi ve Kerem Bürsin'in de art arda yeni projeler ile anlaşmalar yapması ikilinin bir süre için zorunlu bir ayrılık yaşayacağı anlamına gelmekte.