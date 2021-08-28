İki Bankanın Kampanyası Gece Sızdı! SMS Atarak Hemen Şimdi Onay Alacaksınız

Akbank ve Denizbank'tan SMS Kredi Kampanyası Başladı Rekor Başvuru Bekleniyor. Son Dakika kampanyası haberi yayınlandı. İşte detaylar... Akbank ve denizbank yakın zamanda yaptığı açıklama ile SMS ile kredi başvuru alacağını açıkladı. Bu kredilerini başvuruları için rekor bir rakam bekleniyor. Ancak kişinin kredi alabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekir. Bu şartlardan en önemlisi ise kredi notu ve Gelir belgesidir.

Kişinin eğer belgeleri eksik ise sadece SMS üzerinden başvuru yapamaz. Bağlı olduğu bankaya giderek eksik olan belgeleri tamamlaması gerekir. Türkiye’nin en eski finans kuruluşlarından olan Akbank ve Denizbank müşterilerine her alanda hizmet sunan geniş kapsamlı çalışma ve fikir konusunda müşterilerinin çıkarları doğrultusunda en avantajlı şekilde müşterilerini memnun edici her adımı atmaktan asla çekinmeden hareket eder.

Türkiye'de mobil bankacılığa da ilk yatırım yapan bankalardan olan Akbank ve Denizbank müşterilerinin daima yanında olmak adına uzun yıllardır dünyanın her yerindeki şube ve ATM’lerinden bireysel görüşmeler uzaktan destek ve SMS kolaylığı sağlamaktadır.

Kredi konusunda her zaman müşterilerinin memnuniyetini daimi çalışanlarına da prensip ettirmiş bir bankacılık anlayışına sahiplerdir. Son zamanlarda oldukça zor bir süreçten geçen ülkemiz adına en doğru kararları ve yardımda bulunmak için kişiye özel fırsat ve avantajlar sunmaya gayret gösterirler. Pandemi süreci içerisinde birçok değişiklikte bulunan bu iki banka bunlara bir yenisi olarak SMS ile kredi başvurusunda bulunmaktadır.

Kredi başvurusunda bulunan tüm müşterilerine 24 saat içerisinde dönüş sağlanmaktadır. Ayrıca olumlu sonuçlanan bir kredi talebinde bulunmuşlar ise istedikleri zaman paralarını hesaplarına yatırabilir istedikleri zaman hesap kartları yada şubelerden çekebilir. Düşük faiz ve vade seçeneklerinin yanı sıra taksitleri 3 ile 6 ay arasında kredi notu yüksek olan yada düşük olan müşterilerine durum değerlendirilmesi yapılıp vadeli ödeme avantajı sunmaktadır.

Sundukları bu kredi imkanı ile birçok kişinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı oldu. Kişi bu krediden yarar almak için belli koşulları karşılayarak bu krediden yarar alabilir. Kişinin kredi notu bu konudaki en önemli noktadır. Bu kredi notuna bağlı olarak faiz ve vade imkanları sunulur.

Akbank ve Denizbank’tan SMS İle Nasıl Kredi Alınır?

Kişi SMS üzerinden kredi almak telefon numaranızın mesaj bölümünden bankaların verdiği kodlara kredi mesajı atmanız gerekir. Mesaj attıktan kişinin inceleme süreci başlar. İnceleme süreci bittikten sonra yine SMS ile kişinin başvuru sonucu iletilir. Bu bankalar işletim sistemlerini çok hızlı olduğu için kredi inceleme süreciniz çok kısa sürede gerçekleşir cevabınız gelecektir.

Akbank SMS kredi için Kredi TC Kimlik yazıp, 4425'e mesaj atın. Denizbank SMS kredi için ise Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına gönderin. Bu şekilde attığınız kredi mesajları onay alırsa, 5 dakika içinde sonucu gelecektir.