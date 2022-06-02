Kenyalı Eşcinsel Erkekler Hastanelere Gitmiyor

Şubat 2020'de Hosea Ndiretu, Nairobi'deki bir bardan ayrılırken bir grup erkek tarafından toplu tecavüze uğradı. Birkaç hafta içinde, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu (CYBE) olduğunu fark etti ve tedavi görmek için bir devlet hastanesini ziyaret etti.

Ancak 26 yaşındaki işletme yönetimi mezunu, oradaki deneyiminin o kadar korkunç olduğunu ve kamu hastaneleri fobisi geliştirmesine neden olduğunu söyledi.

Ndiretu, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Acil tedaviye ihtiyaç duyan anal siğiller geliştirdim ve uygun fiyatlı olması nedeniyle bir hükümet sağlık tesisine gittim" dedi. "Çıkmazımı açıkladıktan sonra, doktor eşcinsel olup olmadığımı sordu. Olumlu cevap verdim ve bana 'kötü insanlara' davranmadıklarını söyledi."

Ndiretu, doktorun ondan eşcinsel hakları yanlısı sivil toplum gruplarına gitmesini istediğini söyledi.

Belsoğukluğu tedavisi gördüğü devlet hastanesinde, 35 yaşındaki Francis Onyango, kendisiyle ilgilenen doktorun meslektaşlarını kendisiyle alay etmek için odaya çağırdığını söyledi. Bu yüzden teselli bulmak yerine kilisede teselli aradı.

"Papazım problemimi şeytani olarak nitelendirdi ve benim için dua etmeden önce benden 200 dolarlık (2.000 Ksh) bir 'tohum' ekmemi istedi. Dualarının işe yaraması için bana herhangi bir ilaç almamamı emretti, "dedi Nairobi merkezli spor salonu eğitmeni.

Kenya'daki eşcinsellerin tam sayısı hakkında kapsamlı bir veri bulunmamakla birlikte, Kenya Gey ve Lezbiyen Koalisyonu (GALCK), nüfusun yaklaşık yüzde ikisi olan 1,3 milyon olduğunu tahmin ediyor. Eşcinselliğe karşı katı hükümet yasaları, GALCK'de bir yönetici olan Kelly Kigera'ya göre, örgütün kapsamlı bir nüfus sayımı yapamayacağı anlamına geliyor.

İnsan hakları araştırmacıları ve aktivistleri, hala muhafazakar bir toplum olan Kenya'daki hükümet güçlerinin tacizi de dahil olmak üzere eşcinsel insanlara karşı düşmanlığın sürekli arttığını belgelediler.

Kenya anayasası, her vatandaşın ayrımcılık yapmadan sağlık hizmetlerine erişim hakkını güvence altına alıyor, ancak sağlık çalışanları, özellikle eşcinsel erkekler taciz veya damgalanma korkusuyla sessiz kaldıklarından, bu hükmü ihlal etmeye devam ediyor.

Ve bu çoğunlukla başka bir anayasal hükümden kaynaklanmaktadır.

Kenya Ceza Kanunu, rızaya dayalı eşcinsel ilişkileri ve evliliği 5-14 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla suç sayıyor. Polis memurları bunu sıklıkla eşcinsel insanları taciz etmek ve gasp etmek için kullanırlar ve daha sonra gözaltından çıkma yollarını rüşvet vermeye zorlanırlar.

Kenya'daki Ndiretu ve Onyango gibi eşcinsel insanlar etraflarında homofobi varken, devlet hastanelerinden kaçınıyor ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları tedavi etmek için alışılmadık yöntemlere başvuruyorlar.

Capetown Üniversitesi Cinsiyet Sağlığı ve Adalet Araştırma Birimi'nden araştırmacılar tarafından hazırlanan 2019 tarihli bir rapor, LGBTQ üyelerinin yüzde 43'ünün ayrımcılık korkusuyla cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleriyle ilgili bir sağlık sorununu bir sağlık uzmanından gizleyeceğini, yüzde 35'inin ise sağlayıcılar tarafından hakarete uğradığını bildirdiğini gösterdi.