OPEC+, Daha Büyük Petrol Üretimi Artışları Konusunda Anlaştı

OPEC +, petrol arzı artışlarının boyutunu yaklaşık% 50 oranında artıracak ve yüksek enerji fiyatlarının acısını hafifletmeye yardımcı olmak için ABD de dahil olmak üzere büyük tüketicilerin aylarca süren baskısına boyun eğecek.

Bakanlar Perşembe günü, grubun Temmuz ve Ağustos aylarında piyasaya günde 648.000 varil petrol eklemesi gerektiği konusunda anlaştılar, son aylarda günde 432.000 varilden fazla, delegeler, tartışmaların özel olması nedeniyle isminin verilmemesini istediler.

Delegeler, artışın her zamanki gibi üyeler arasında orantılı olarak bölüneceğini söyledi. Angola, Nijerya ve en son Rusya gibi üretimi artıramayan ülkelere hala daha yüksek bir kota tahsis edilecek. Bu, son aylarda sıklıkla olduğu gibi, gerçek arz artışlarının resmi rakamdan daha küçük olduğu anlamına gelebilir.

Petrol, New York'taki kayıplarını telafi etti ve yerel saatle 09:23 itibariyle varil başına 114,26 $ 'dan %0,9 düşüşle .m.

Muslukların daha geniş açılması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri için büyük bir geri dönüştür. Suudi Arabistan liderliğindeki grup, Ukrayna'nın grubun önemli bir üyesi olan Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra bile, kademeli aylık arz artışı planına inatla bağlı kalıyor, küresel piyasaları altüst etti ve enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kartel şu ana kadar çoğu toplantıda krizi tartışmaktan kaçındı ve bunun piyasalardan ziyade politika meselesi olduğunu söyledi.

OPEC+'dan gelen ek arz artışları muhtemelen birkaç ülkeden gelecek. Sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, hızlı bir şekilde artırılabilecek önemli miktarda yedek kapasiteye sahiptir. Diğer birçok üye aylardır çıktı hedeflerine ulaşmak için mücadele ediyor.

Rusya'nın üretimi, Ukrayna'nın işgalinden bu yana, batı yaptırımları, nakliye zorlukları ve bazı geleneksel müşteriler tarafından reddedilmesinin bir kombinasyonu üzerine önemli ölçüde düştü. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, üretimi Nisan ayında OPEC + hedefinin günde 1,3 milyon varil altındaydı.

Beyaz Saray'dan gelen siyasi baskı, Suudilerin politika değişikliğine yol açmış olabilir. Krallığın dışişleri bakanı geçen hafta petrol piyasalarını evcilleştirmek için yapabileceği başka bir şey olmadığını söyledi ve hatta ham petrol sıkıntısı olmadığını öne sürdü.

Helima Croft da dahil olmak üzere RBC stratejistleri Çarşamba günü geç saatlerde yayınlanan bir notta, "Başlangıçta böyle bir politika değişikliğinin Başkan Biden ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasındaki bir toplantıyla çakışacağını düşünsek de, şimdi OPEC + anlaşmasının sona ermesinin yarınki bakanlar toplantısında potansiyel olarak gelebileceğine inanıyoruz" dedi. "Kalan variller Temmuz ve Ağustos aylarında tekrar eklenebilir."