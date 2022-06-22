Kenya Seçimleri Öncesinde Kampanya Harcamaları Artıyor

9 Ağustos'ta Kenyalılar, ülkenin beşinci cumhurbaşkanını belirlemek için oldukça çekişmeli bir yarışta oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

İkinci beş yıllık görev süresinin sonuna yaklaşmakta olan görevdeki Uhuru Kenyatta'nın yeni bir görev süresi araması anayasal olarak yasaklandı. Başkan Yardımcısı William Ruto ve eski Başbakan Raila Odinga, onun yerini alacak başlıca adaylar.

Kenya'nın kişilik odaklı siyasetinde ideolojiler, güçlü kampanyalar için kullanışlı olan etnik köken ve para kadar hüküm sürmez.

2022 seçimlerinin bundan bir sapma olması pek olası değil.

Ağustos ayındaki anketler öncesinde, politikacılar ve destekçileri tarafından bir zenginlik gösterisi yapıldı ve bu da halktan bu fonların kaynakları hakkında soru sormalarına yol açtı.

Örneğin, Kenya Sivil Havacılık Otoritesi'ne (KCAA) göre, seçim döngüleri sırasında politikacıların sahip olduğu veya kiraladığı helikopter sayısında bir artış oldu.

Mart ayında, eski KCAA genel müdürü Gilbert Kibe, 2020'nin sonunda, çoğu politikacılara ait olan 67 kayıtlı helikopter olduğunu söyledi. Güney Afrika Gelir İdaresi'nden alınan veriler, Kenya'nın yalnızca 2020'de Güney Afrika'dan kiralık 325 helikopter ithal ettiğini de ortaya koydu.

Yerel gazete Business Daily ayrıca Kenya Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre, bankacılık sistemi dışında dolaşımdaki nakitin Nisan ayı itibarıyla dört ayın en yüksek seviyesinde olduğunu bildirdi. Tutar, bir önceki aya göre 3,69 milyar Kenya şilini artarak 252 milyar KES'e (2,14 milyar $) yükseldi.

Parlamento Bütçe Ofisi Haziran ayında, “Gerçekten de, seçimlere yaklaştıkça ekonomide artan para arzı olduğuna dair anekdot niteliğinde kanıtlar var” dedi. “Kenya Merkez Bankası, bu nedenle, artan kampanya harcamalarından kaynaklanan olası enflasyonist baskıyı sınırlamak amacıyla parasal istikrarı sağlamak için gözetim mekanizmasını geliştirmelidir.”

Bölüm Başkanı

Geçen Ağustos ayında Kenyalı politikacılar, Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu'nun (IEBC) başkanlık kampanyası harcamalarını 4,4 milyar KES (40 milyon $) ve siyasi parti bütçelerini 17,7 milyar KES ile sınırlamak isteyen bir önerisini reddetti.

Yabancı hükümetlerin katkı paylarını da yasaklamayı amaçlayan Seçim Kampanyası Finansman Yasası, 2017'de yürürlüğe gireceği bir kuralla 2013'te kabul edildi.

O yıl, IEBC seçim reformları yasasını uygulayacağını önerdi, ancak milletvekilleri bunun mümkün olmadığını iddia etti.

Seçim komisyonları, geçen Ağustos ayında gözden geçirilmiş düzenlemeleri yeniden masaya yatırdı, ancak politikacılar, yasaların meclis onayı olmadan yayınlandığı ve seçimlerden en az 12 ay önce yasal süreyi aştığı gerekçesiyle tasarıyı düşürdüler.

Şu anda, bir başkan adayının maksimum 5,2 milyar KES (44.3 milyon $) harcamasına izin verilirken, valiler, senatörler ve kadın temsilciler 433 milyon KES (3.69 milyon $) ile sınırlanıyor. Karşılaştırıldığında, Kenya'daki aylık asgari ücret 15.201 KES (131 $).

Kanunlar kabul edilmiş olsaydı, 29 Mayıs'ta resmen başlayan ve seçimden iki gün önce sona erecek olan kampanya döneminde siyasi parti ve adayların kendi kampanya fonlarını oluşturmalarına ve harcamalarını düzenlemelerine izin verilecekti.

Siyasi adaylar ayrıca, seçim tarihinden sonraki üç ay içinde kampanya fonlarının fazlasını kendi siyasi partilerine vermekten muaf tutulacak.

Anayasa uygulama denetleme komitesi başkan yardımcısı Opondo Kaluma, tasarıyı reddederken, “Yasa mevcut haliyle uygulanamaz” dedi. “IEBC'nin iskelet kadrosuyla ülke genelinde yasalara uyumu izlemesi imkansız.