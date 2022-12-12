Kenan Işık’ın Ailesi Açıklama Yaptı! Sağlık Durumunda Gelişme Var

Ünlü sunucu Kenan Işık 8 sene önce spor salonunda fenalaşmış ve yere düşmesi sonucunda başını çarpıp hastaneye kaldırılmıştı. Kenan Işık geçirdiği 4 saatlik bir operasyon sonrasında hayati tehlikeyi atlatıp komaya girmiş ve senelerdir bilinci kapalı olarak yaşamıştı. Ünlü sunucunun ailesi üzücü konu hakkında yeni bir açıklamada bulundu ve son durum merak edildi. Yaklaşık olarak 8 senedir komada olan ünlü sunucunun son sağlık durumu ve yaşanılan olaylar sevenleri tarafından araştırılıyordu. Işık’ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi ve konu gündemde yer aldı.

Kenan Işık’ın yakın arkadaşı Ozan Zeybek ünlü sunucunun son durumu hakkında son bilgiyi vermişti. Zeybek yapmış olduğu açıklamada Kenan Işık’ın vücudunda herhangi bir yatak yaralanmasının olmadığını sanatçıya çok iyi bakıldığını ve kilosunun normal olduğunu ifade etmişti. Kenan Işık spor salonunda fenalaşıp düşmesi ardından kafasına vurmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede geçirmiş olduğu 4 saatlik operasyon sonucunda kritik dönemi atlatmış olan Kenan Işık hayatına komada devam ediyor. Bir dönem boyunca Kim 500 Milyar İster isimli programı sunan ve bu programı başarılı bir şekilde sunması ile gönüllere taht kuran ünlü sunucu Kenan Işık ile ilgili ailesi tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Ünlü sunucu ile ilgili elde edilen son bilgilere göre Kenan Işık’ın fiziksel durumunda herhangi bir değişikliğin bulunmadığı açıklanırken arkadaşlarının ve ailesine söylemlerine göre tam 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın durumunun halen aynı olduğu belirtildi. Sosyal medyada Kenan Işık ile ilgili gelen yorumlar ise ailesine isyan ettirdi ve konu hakkında bazı yorumlar yapıldı. Ünlü sunucu Kenan Işık hakkında uyansa tekrar uyumak ister gibi yorumlar gelince ailesi bu duruma tepkide bulundu.

Eski ana haber sunucusu, eski gazeteci sinema ve dizi oyuncusu Türk tiyatro oyuncusu ve sunucu Yusuf Kenan Işık 1947 yılında Yeşilyurt Malatya'da dünyaya gelmiştir. Kenan Işık Devlet demiryollarından emekli bir memur çocuğudur ve orta öğrenimini gerçekleştirdiği süre boyunca Malatya Halk evinde amatör tiyatro yapmaya başlamıştır. Daha sonra lise öğrenimini gerçekleştirmiş olduğu Ankara'da okuduğu sırada Meydan sahnesine girmiş ve daha sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kamu yönetimi bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. 1947 doğumlu olan Yusuf Kenan Işık isimli ünlü oyuncu ve sonucu 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliğini de yapan Işık devam eden kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu yazarlığı da gerçekleştirmiştir. 1974 yılında köşe yazarlığı yapan Yusuf Kenan Işık Yeni Yüzyıl, Resmi Gazete, Yeni Bin Yıl ve Akşam gazetelerinde çalışmalar yürütmüştür.

Ünlü sunucu ve oyuncu Yusuf Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmış ve daha sonra ameliyata alınmıştır. Söz konusu ameliyatın 4 saat sürdüğü ve ünlü sunucunun hayati tehlikesini bulunduğu belirtilmiştir. Işık, spor salonunda saunaya girmesi sonrasında fenalaşıp dengesini kaybetmiş ve kafasına yere çarpması sonrasında bilinci kapanmıştır. Bu sebeple beyin kanaması geçirdiği öğrenilen ünlü isim olayın olduğu tarihten bugüne hala komadadır ve sanatçının tedavisi evinde sürmektedir.