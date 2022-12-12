Yeni Kararlar Nasıl Alınır ve Uygulanır?

Her insan çoğu zaman yeni kararlar almasına rağmen ne var ki bunları bir türlü uygulayamamaktadır. İnsanları tutan bazı düşünce kalıpları vardır ve bu durum onları yeni aldıkları kararları hayata geçirmelerine engel olabilir. Sizler için haberimizin devamında daha mutlu bir hayat sürmek için alınan kararlardan insanları alıkoyan alışkanlıkları ve bunlardan kurtulma yollarını sıraladık.

Tek başınıza seyahate çıkmamış ya da hala araba kullanmayı öğrenmemiş olabilirsiniz ya bunu yapamazsam gibi düşünceler sebebiyle çok hayal ettiğiniz ve arzu duyduğunuz bir şeyden uzakta kalabilirsiniz. Fakat pek çok korkunun temeli bilinç halimizle ilgisi olmayan ve şimdiki hayatımızdan bağımsız bir şekilde çok geçmişte kalan bir tecrübe sebebiyle atılmış olabilir bu durumu çözmek için korkunun başlangıcına inmek ve o an neden o olayı yaşadığımızı hatırlamak bile iyi bir başlangıç olacaktır. Şimdi sizi alıkoyan korku ile geçmişte yaşadığınız korku arasında bir ayrım yapmak onu bir adım dışarıdan bakmanızı sağlar ve bu şekilde o korkunun geçmişte meydana gelen bir olayla bağlantılı olduğunu fark etmek kolaylaşır. Kişilerin cesareti bu farkındalık sayesinde artış gösterecektir ve bu durum hayatınızı tehlikeye atmayacak bir konu ise harekete geçmek için biraz çaba ve biraz motivasyon yeterli olacaktır.

Diğer insanların sosyal medyada yer alan fotoğraflarına ve sosyal medyadaki paylaşımlarına özenmeden duruyorsanız kendinize hatırlatmanız gereken bir durum vardır. Ünlülerin pozlarında bile eğlence dolu pek çok kare ön hazırlık sonrasında paylaşılmaktadır. Sosyal medyada influencer olmak bir iş haline dönüşmesi sebebiyle çok sayıda fotoğraf önceden tasarlanmakta ve üzerine çalışılarak yayınlanmaktadır.

Kendi hayatınız ile başka insanların yaşamlarını çok fazla karşılaştırdığınızı fark ettiğiniz zaman kendi hayatınızda bulunan olumlu yanları hatırlamanız gerekmektedir. Belki o sırada diğer insanlardan çok daha avantajlı bir durumda olabilir ve bunun farkına varabilirsiniz. Kendi hayatınızda neleri eksik hissettiğinizi fark etmeye çalışmanız ve gerekirse almış olduğunuz kararları gözden geçirmeniz size yardımcı olacaktır. Farklı yaşamlarda neyin ilginizi çektiğini görmeniz ve ilginizi çeken şeyin hangi ihtiyacınızı dokunduğunu anlamanız gerekmektedir. Aldığınız fakat uygulamaya geçiremediğiniz karara bir de bu gözle bakarsanız harekete geçmeniz olanaklı olacaktır. Bunun kendi yaşamınız olduğunu unutmayın ve bunun için yol alın.

Kontrol edemeyeceğiniz olaylar ve durumlar için endişe etmekte pek çok insanın yaşadığı bir problemdir bazı olaylar biz ne yaparsak yapalım gerçekleşecektir ve elimizden geleni yapmış olsak bile istemediğimiz sonuçlar bizi bulabilir. Geçmişte yaşanılanlara bakıldığı zaman yalnızca bu olaylar varmış gibi görünse de zihnimiz çoğu zaman kötü anıları hatırlamaya meyillidir. Kaygı ve endişe doğal duygulardır ve hayatın bir parçası olmaktadır. Ancak bunlar sizi eyleme geçmekten alıkoyan bir duruma gelirse bunların üzerinde durmak size iyi gelecektir. Hayatınızda gerçekten hangi olayların sizin elinizde olup olmadığını bir kenara yazıp bunların üzerinde çalışmak ve daha sonra harekete geçmek size fayda gösterecektir.