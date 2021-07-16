Kenan Ece Eşi Canan Ergüder’in Yeni Yaşını Kutladı

Başarılı oyuncu Kenan Ece, meme kanseri ile mücadele etmekte olan eşi Canan Ergüder'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile kutladı. 44 yaşına basan ünlü oyuncu Canan Ergüder sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafta keyifli haliyle sevenlerini mutlu etti.

Dostları ve eşi Kenan Ece ile yeni yaşını kutlayan Canan Ergüder sosyal medya hesabında paylaşıldı. 2017 senesinde nikah masasına oturan çift, daha sonra Demir isimli oğullarını da kucağına almıştı. Son olarak Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinde sergilemiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken ünlü isim Canan Ergüder meme kanserine yakalandığını duyurmuş ve daha sonra rol aldığı diziden ayrılmıştı.

Kenan Ece başarılı eşi Canan Ergüder’i akşam yemeğine çıkardı ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile eşinin doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim Kenan Ece, eşi ile paylaşmış olduğu gönderisinin altına “iyi ki doğmuş güzelim” notunu düştü. Kenan Ece'nin sosyal medya hesabında bulunan takipçileri ise yapılan paylaşıma çok sayıda beğeni dolu yorum yazarken oyuncunun takipçileri kısa süre içerisinde fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder de sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile ailesine ve daha sonra doğum gününü kutlayan, kendisine videolar hazırlayan, bağışlar yapan, hediyeler gönderen, her an herkese özel hissettirdikleri için gönülden teşekkür ettiğini yazdı. Ünlü oyuncu Canan Ergüder’in neşeli halleri takipçilerini mutlu ederken ünlü oyuncunun gönderisine çok sayıda beğeni dolu yorum da geldi.

Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda son durumu ile ilgili hayranlarını bilgilendirmiş ve annesi Rukiye Ergüder ile çekilmiş olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlanmıştı. 5. kemoterapinin bittiği bilgisini paylaşan ünlü oyuncu her şeyin yolunda olduğunu da söylemişti.