Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş Artık Aşklarını Saklamıyor

Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinde sergilemiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikteliğine adeta ilan etti. Uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift tatile çıktıkları sırada yapmış oldukları paylaşımlar ile mutluluklarını gözler önüne serdi ve sevenlerini mutlu etti.

Ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş rol aldığı Menajerimi Ara dizisinin final yapması ardından kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile tatil sezonunu açtı. Önceki gün beraber tatile çıkan ikili birlikteliklerini sosyal medyaya taşımayı da ihmal etmedi. Tatilde eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak aşklarını ilan eden oyuncu çift keyifli halleri ile de dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim Hafsanur Sancaktutan sevgilisi Deniz Can Aktaş ile paylaşmış olduğu gönderisini kısa bir süre sonra silerek merak içerisinde bıraktı.

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş çifti son olarak Aşk Ağlatır isimli dizi projesinde beraber rol almıştı ve ikilinin birlikte olduğu geçtiğimiz sene sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile ortaya çıkmıştı. Çift, Instagram hesaplarından yayınladığı kareler ile dikkatleri üzerine çekerken sevenleri de aşk haberi mutlu olmuştu.

Deniz Can Aktaş deniz manzaralı bir evin balkonunda vermiş olduğu pozları takipleri ile paylaşırken Hafsanur Sancaktutan da Deniz Can Aktaş ile aynı yerde vermiş olduğu pozu kendi hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. İkilinin aynı yerden paylaşım yapması dikkatlerden kaçmazken takipçileri de olayı kısa süre içerisinde fark etmişti.

21 yaşındaki ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ile birlikte şok itirafta bulunmuştu. Oyuncu dedesi tarafından istismara uğradığını ifade ederken pedofili bir adamın torunu olduğunu da söylemişti. Komşuları, kuzenleri ve iş arkadaşı tarafından taciz edildiğini ifade eden Sancaktutan, utanmadığını, korkmadığını ve yalnız olmadığını bildiğini söylemişti.