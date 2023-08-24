Hükümetin otomotiv sektöründe oluşan köpüğü kaldıracak hamlesi sektörde etkisini hissettirdi. İkinci el araç pazarında başlayan fiyat düşüşünden faydalanmak isteyen vatandaşlar bankaların kredi tekliflerine yöneldi. Bankaların rekabeti kızıştırdığı ortamda Akbank 100.000 TL kredi teklifini başvuruyu açık hale getirdi. Başvuru şartlarını karşılayan tüm Akbank müşteri hesabı kullanıcıları 100.000 TL'ye kadar taşıt kredisi başvurusuna mobil uygulama üzerinden tamamlayabilir.

Akbank'ın ikinci el motorlu taşıt alımında sunduğu esnek vade ve düşük faiz oranı teklifi kolay ve pratik geri ödeme fırsatı sunuyor. Akbank 400 bin TL'ye kadar olan tüm araçlar için azami %70'i varan kredi kullanım fırsatı sunuyor. 18 yaşından büyük olanlar, herhangi bir risk olumsuzluğu bulunmayanlar ve gelirlerini belgeleyebilen vatandaşlar başvuruda bulunabiliyor.

AKBANK 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank ikinci el taşıt kredisi teklifi 12, 24, 36 ve 48 ay vade fırsatı ile değerlendirilebilir. 100.000 TL taşıt kredisi için 575 TL sabit kredi tahsis ücreti talep edilir. Akbank taşıt kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler; mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yolu ile müşteri hesabı oluşturduktan sonra kredi başvuru aşamasını tamamlayabilir veya internet şubesi üzerinde yer alan “Hemen Başvur” butonu aktif hale getirilebilir.

AKBANK 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Akbank 100.000 TL taşıt kredisi teklifinden faydalanmak isteyenlerin bankaya teslim etmesi gereken evraklar arasında şunlar yer alıyor:

-Başvuru sahibinin; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportunun aslı ve fotokopisi

-Banka gerekli gördüğünde ikametgah belgesi

-Gelir durumunu beyan eden: Ücretliler için; maaş bordrosu, Serbest çalışan için; vergi levhası, Emekli için; hesap cüzdanı

AKBANK 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Akbank ikinci el taşıt kredisi teklifine dair tüm detaylar aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-Kredi tutarı: 100.000 TL

-Kredi vade süresi: 48 ay

-Kredi faiz oranı: %4,89

-Kredi tahsis ücreti: 575 TL

-Kredi aylık taksit tutarı: 6.705.04 TL