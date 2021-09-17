Kazara Aşk Her An Final Kararı Alabilir!

Perşembe akşamlarında Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kazara Aşk isimli televizyon dizisi projesi son bölümü ile bir hayli düşük sonuçlar aldı. 11. yeni bölümünü ekranlara taşıyan dizi reyting oranlarında hayal kırıklığına uğrattı. Projenin üç önemli rakibinin bulunması ise bu durumun ana sebebi olarak gösterildi.

Geçtiğimiz hafta yeni sezona başlayan Camdaki Kız ile Bir Zamanlar Çukurova dizileri Kazara Aşk projesinin izleyici kaybı yaşamasına sebep olmuştu. Bunun yanı sıra, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi de rekabete katılmış ve yine izleyici kaybı yaşanmıştı. Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isimli başarılı dizilerin televizyon ekranlarında yayınlanması Kazara Aşk için zor durumlara işaret ediyor.

Sude Zülal Güler isimli genç oyuncu ile Ümit Kantarcılar'ın başrolde bulunduğu Kazara Aşk dizisinin reyting sonuçları bazı yorumlara da sebep oldu. Projenin final yapma ihtimalinin çok güçlendiği şeklinde yorumlar gerçekleşti. Dün akşam tüm kategorilerde oldukça düşük sonuçlar elde eden Kazara Aşk dizisi final kararı alarak izleyici kitlesine ve sevenlerine veda edebilir. Ümit Kantarcılar ile Sude Güler Güler'in başrollerde bulunduğu Kazara Aşk dizisi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Dün akşam ekranlara getirilen yeni bölümde tüm kişiler kategorisinde 31. sırada yer alan dizi ABC1’de 35. olurken AB kategorisinde de 76. sırada yer aldı. Elde edilen sonuçlar ile Kanal 7'nin günlük dizisi olan Emanet’in bile gerisinde kalan Kazara Aşk projesi zor günler yaşıyor. Konu hakkında reyting sonuçları nedeni ile projenin yayın hayatına devam etmesinin zor olduğu düşünülmekte.

Eğlenceli hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu yaz döneminde yayın hayatına başlayan proje ile ilgili final kararının alınacağı konuşulmakta. Bunun yanı sıra Star Tv’nin de projesi için hangi açıklamayı yapacağı merak konusu oldu.