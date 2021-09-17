Acil Ev Alacaklara 350.000 TL Konut Kredisi Verilecek, Şartlar Değişti

Ev sahibi olmak isteyenlerin en çok tercih ettikleri konulardan birisi de konut kredileridir. Konut kredilerinde uygun faizlerle kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi sonucu uygun olan kişilerin hemen 120 ay vadeye kadar bankalardan konut kredisi alacağını söylemek istiyoruz. Bu kredi başvurusu yaptığınız bankaya göre değişir. Özellikle eğer, banka şube yetkisinde bu kredileri vermiyorsa, kredi değerlendirmesini genel müdürlük yapacaktır. Kredi sonucu uygun olan kişilerin, şartlara uygun olması durumunda hemen kredi alacaklarını da söylemek istiyoruz. 350.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, 120 ay vadeli olarak konut kredisi alacağınız bankalar aşağıdadır.

Garanti BBVA 120 Ay Vadeli 350.000 TL Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şube onayında kredi kullanmak isteyenler, Garanti BBVA üzerinden konut kredisi başvuru yapabilirler. Banka 350.000 TL’ye kadar hemen onay verecek ve işlemlere başlayacaktır. Kredi başvurusu için size en yakın Garanti BBVA şubesine gidebilirsiniz. Banka şubesine kimlik, gelir belgesi ve alacağınız evin tapu bilgilerini götürmeniz yeterlidir. Garanti BBVA üzerinden alınan bu kredilerde 120 ay vade seçenekleri olduğu gibi dilerseniz 240 ay vadeye kadar da kredi kullanabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden ayrıca onay alabilmeniz için sigortalı çalışan veya emekli olmanız gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışıyorsanız en az 3 aylık bir geçmişinizin kesintisiz olması şarttır.

Garanti BVVA 350.000 TL konut kredisi alacaksanız, bankanın alacağınız ev üzerinden değeri kadar kredi vereceğini söylemek istiyoruz. Banka onay işlemleri sonrasında alacağınız eve ekspertiz gönderir. Bu ekspertize göre banka hemen onay verecektir. Garanti BBVA üzerinden ekspertiz değerinin yüzde 80’ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 350.000 TL Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı, kredi alacak olan müşterilere uygun faizlerle kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden 350.000 TL konut kredisi kullanmanız durumunda alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde 90’ına kadar işlem yapabilirsiniz. Daha önceki aylarda 180 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulmaktaydı. Bu oran 120 ay vadeye düşmüş ve bu bankadan en yüksek 120 ay vadeye kadar kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden 120 ay vadeli kredi alacağınız zaman banka şubesine giderek başvurunuzu bırakabilirsiniz. Onay almanız durumunda krediniz şube yetkisinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası gibi kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de 350 bin TL konut kredisi kullanabilirsiniz. Bu bankalarda aynı şartlara uygun çalışan ve emekli olan kişilere bireysel konut kredisi vermektedirler. Başvurular banka şubelerinden sadece evraklar ile yapılması gerekiyor. 3 bankada da kredi alacak olan kişilerin en az 6 aylık sigortası olması veya emekli maaşlarının kredi başvurusu yapacağı bankada olması gerekmektedir.