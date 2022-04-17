Kasaba Doktoru Dizisinin Elinde Büyük Bir Fırsat Var

Cuma akşamlarında televizyon ekranlarında yer alan diziler arasında rekabet sürüyor ve projeler arasında dikkat çeken gelişmeler meydana geliyor. Kasaba Doktoru dizisi ikinci bölümünü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkardı ve sahneleri ile dikkatleri üzerinde topladı. Proje bir bölümüne göre ciddi bir değişim yaşamadı fakat cuma akşamında yayınlanan diğer diziler ise düşüşe geçti. Bunun yanı sıra Kasaba Doktoru isimli yeni dizinin birinci bölümünde ortalamanın üzerinde reyting sonuçları elde ettiği fakat beklentileri tam olarak karşılayamadığı öğrenildi.

Söz konusu dizinin ikinci bölümünü 15 Nisan tarihinde yayınladığı öğrenilirken projenin ikinci bölümünde de ilk bölüme benzer reyting oranlarının elde edildiği gözlemlendi. Cuma akşamı rekabetinde yer alan diğer dizilerin düşüş yaşaması ise Kasaba Doktoru’nun faydasına görüldü. Ozan Akbaba, Vildan Atasever, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı Kasaba Doktoru isimli dizi için büyük bir fırsatın oluştuğu yönünde açıklamalar yapıldı.

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar isimli proje de tüm kişiler kategorisinde oldukça başarılı reyting sonuçları alsa da ciddi bir düşüş yaşıyor ve bu durum ile mücadele etmeye çalışıyor. ABC1 kategorisinde ortalamanın altına gerileyen Arka Sokaklar dizisi ilerleyen haftalarda yaşanacak olan gelişmeler ile merak konusu oldu.

Arka Sokaklar dizisinin düşen performansının sonraki haftalarda değişebileceği düşünülüyor ve dizinin bu durumun altından kalkacağı tahmin ediliyor. Fakat Yalnız Kurt, Aziz ve Kaderimin Oyunu dizileri de bir düşüş yaşıyor ve ortalamanın altında sonuçlar elde ediyor. Tüm bu yaşananlar ise Kasaba Doktoru için adeta bir fırsat penceresi açtı ve dizinin yükseleceği yönünde tahminler gerçekleşti. Kasaba Doktoru dizisinin sonraki haftalarda daha da yüksek sonuçlar elde edeceği yönünde yorumlar yapılıyor.