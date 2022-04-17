Hande Ataizi’den Camdaki Kız Yeni Bölümü Hakkında Tüyo

Son zamanlarda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarındaki gerçek hikayelerden uyarlanan projeler, televizyon ekranlarının en beğenilen yapımları arasında yer alıyor ve yüksek izlenme oranları elde ediyor. Gerçek hayat hikayeleri ilk olarak Kırmızı Oda ile başlamış, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Süslü Korkuluk dizileri ile devam etmişti. Gündemde olan bu diziler seyirci kitlesinin dikkatini çekiyor ve beğeni topluyor.

Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz sezonda OGM Pictures imzalı olarak yayın hayatına başlamış ve yayınlamış olduğu tanıtımları ile de ilgileri üzerine çekmişti. Camdaki Kız’ın başrol oyuncuları olan Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu daha önce Kırmızı Oda isimli sevilen dizide de beraber rol almış ve Boncuk ile Can karakterlerini canlandırmıştı. Kırmızı Oda dizisinin hayranları ise bu gelişme karşısında daha da heyecanlanmış ve Camdaki Kız dizisini izlemek için sabırsızlanmıştı.

İzleyici grubu Camdaki Kız dizisine yoğun bir şekilde ilgi göstermiş ve yeni bölümleri titizlikle takip etmişti. Proje uzun süre boyunca Perşembe akşamlarının zirvesinde yer aldı ve büyük başarılar elde ederek adından söz ettirdi. Bu hafta ise 2. sezonu ile 39. yeni bölümünü yayınlayarak seyirci karşısına çıkan dizi, yaşanan gelişmeler ile geceye damga vurdu.

Projenin ikinci sezonunda Sedat ile Nalan’ın hikayesine Hayri dahil olmuş ve olayların da bu şekilde hızlanacağı yönünde yorumlar yapılmıştı. Söz konusu dizi hakkında yorumlarda bulunan ve seyirci kitlesine bilgi paylaşımı gerçekleştiren ünlü oyuncu Hande Ataizi dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu, Camdaki Kız dizisinde her şeyin iyi gittiğini ifade ederken 15 Haziran tarihinde sezon finali yapacaklarını da söyledi. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu dizide her şeyin iyi gitmesi durumunda devam edecekleri bilgisini de paylaştı. Yapılan bu yorum karşısında dizi hayranları Camdaki Kız’ın 3. sezonda da devam etmesini olanaklı gördü.