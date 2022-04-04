Kasaba Doktoru Dizisi İlk Bölüm Gelişmeleri

Cuma akşamlarında TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kasaba Doktoru isimli yeni dizi doktorların hikayesini ekranlara taşıyacak. Birinci bölümünü 8 Nisan cuma akşamında yayınlayacak olan dizi, çekimlere neşeli bir ortamda devam ediyor ve izleyici kitlesi konu hakkında araştırmalar yapıyor.

Dizi çekimleri İstanbul Maltepe'de bulunan bir hastanede gerçekleşiyor ve dizinin yayınlanan kamera arkası görüntüleri seyirci kitlesi tarafından çok konuşuyor. Dizi hayranları Kasaba Doktoru dizisini büyük bir merak içerisinde bekliyor ve yayınlanan tanıtımları titiz bir şekilde takip ediyor.

Yayınlanan kamera arkası görüntülerden de anlaşılacağı gibi Kasaba Doktoru dizisinin setinde oyuncu kadrosunun birbirleri ile hızlı bir şekilde kaynaşmış olduğu görüldü ve gerçekleşen bu durum dizi hayranlarını oldukça mutlu etti. Dizi ekibi çekimler sırasında işlerini oldukça ciddi bir şekilde yapıyor fakat çekim aralarında oyuncuların birbirlerine mimikleri ile sıcak yaklaşımlarda bulundukları görülüyor.

Hazal Subaşı, Ozan Akbaba, Vildan Atasever ve Deniz Can Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin 1. bölümü öncesinde fragmanlar yayınlandı ve tanıtımlar da izleyici kitlesinin ilgisi ile karşılaştı. Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisinde Hakan isimli karaktere Hayat veriyor ve oyunculuk performansı sergiliyor. Diğer taraftan genç oyuncu Deniz Can Aktaş da projede Ömer karakterini canlandırarak performans sergiliyor.

Dizide Ömer karakteri haksızlık sonunda tıp okuyarak doktor olmaya karar vermiş biri olarak izleyici karşısına çıkacak ve yaşanılan tesadüf ile felaket sırasında kendisine yol gösteren Hakan ile yolları seneler sonra kesişecek. İkili şehre uzak bir belde hastanesinde tekrardan buluşacak ve yaşanan gelişmeler merak konusu olacak.

Projede Hakan Hoca ve Ömer'in ilk karşılaşması ile birlikte Leyla karakteri de seyirci kitlesi ile tanışacak ve sergileyeceği oyunculuk performansı ile ilgi toplayacak.