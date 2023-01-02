Kasaba Doktoru Dizisi Geride Kaldı! Rakipleri Öne Geçti

Sezonun açılması ile 2022 senesinin Eylül ayı ile beraber çok sayıda televizyon projesi ekran ölümüne başlamıştı. Bir önceki sezondan bazı diziler final yaparken bir grup dizide hazırlıklarına yeni başlıyordu. Bazı projeler final yapmış ve bazı projeler ise yayın hayatına devam etmişti. Sezon ortasına doğru bazı diziler final yaptı fakat yeni dizilerde yayın hayatına başlamak için hazırlıklarını sürdürdü. Star TV projesi olan Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi de bu diziler arasında yer alıyordu. Kanalın iddialı yapımı gerçek hikayeye dayanması sebebiyle seyirci grubunun dikkatini çekiyordu. Son dönemde televizyon ekranlarında Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizileri öne çıkıyor ve bu dizi projeleri çok sayıda izlenme oranları alıyor. Budayıcıoğlu’nun danışanlarının yaşam öykülerinden alıntıladığı kitaplardan uyarlanan televizyon dizileri izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

İstanbullu Gelin dizisi ile bu durum başlamış ve her ne kadar hikayesi değiştirilse de daha sonra Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Yalı Çapkını, Doğduğun Ev Kaderindir, Camdaki Kız ve son olarak Çöp Adam dizisi de bu duruma katılım göstermişti. Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun Tamer ve Peri olarak travmatik iki kişiliğe hayat verdikleri televizyon dizisi projesi bu hafta 5. yeni bölümünü izleyici karşına çıkardı ve televizyon ekranlarında yeni bölümünü yayınladı.

Kuruluş Osman isimli televizyon dizisi projesi reyting ortalamasında Çarşamba akşamlarında izleyici karşısına çıkan diziler arasında zirveyi kimseye bırakmadı ve birincilik koltuğuna oturdu. Çöp Adam ise günü ilk 10 tablosunda AB grubunda 4., Total grubunda 8. ve abc1 grubunda ise 5. olarak tamamladı. Kanal D projesi olan O Kız isimli televizyon dizisi aynı akşamda ekranlarda yer aldı ve rekabete katılım gösterdi. Diğer taraftan 2. bölümünü Fox TV ekranlarında yayınlayan Hayatımın Şansı dizisi de tabloda yer alan farklı bir proje haline geldi.

TV8 ekranlarının iddialı bir diğer dizisi Sıfırıncı Gün isimli yapım da ilk bölümü ile 28 Aralık Çarşamba akşamında yayındaydı fakat dizi ilk 10 tablosunda ne yazık ki 8. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Kasaba Doktoru isimli televizyonun dizisi projesi de her 3 grupta ilk 10’a giremedi ve elde ettiği reyting sonuçları ile seyirci kitlesini üzüntüye boğdu.

Elde edilen reyting oranlarında Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesinin rakiplerine oranla Kuruluş Osman isimli dizi karşısında dikkat çeken bir yerde olduğu şekilde yorumlar yapılıyor. Çöp Adam dizisinin sonraki haftalarda izleyici ile buluşturduğu yeni bölümleri ile oranlarını daha da yükselteceği tahmin ediliyor. Sosyal medyada da durum bu şekilde olduğu zaman Çöp Adam dizisi hakkında çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Seyirci grubu çok sayıda yorum yazıyor. Çöp Adam dizisi günün en popüler hakkında en çok paylaşım yapılan ve en konuşulan dizisi olarak bu hafta yer aldı.