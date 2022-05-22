Kartlara 10.000 TL Ödeme Yüklendi! Başvuru Yapmadan Hesaplarınızı Kontrol Edin

Para ihtiyacı olan kişilere son dakika haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hemen işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz Garanti Bankası kredisi kampanyası duyurusu yapıldı. Bu bankada hesabı olan kişilerin, banka hesaplarına 10000 TL ödemeler yapıldı. Bu ödemeler dileyen vatandaşlar için ihtiyaç kredisi olarak verilirken, düzenli kredi ödemeleri yapan vatandaşlara ise artı para olarak yatmaktadır. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, Garanti bankası kredi politikalarına uygun olmanız gerekmektedir.

Garanti bankası kredi şartları...

Garanti bankası son zamanlarda özellikle dijital bir banka olma yolunda ilerliyor. Bu sebepten ötürü, internet bankacılığına çok önem veriliyor. Garanti Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi kullanacak olan kişiler, banka hesapları varsa ve bu hesapları üzerinden şifre aldıysa hemen başvurusunu banka şubelerine gitmeden Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

Başvuru yapacak olan kişinin 18 yaş üzerinde olması, TC vatandaşı olması, Banka kredi skoru: 1200 ve üzerinde olması, SSK'Lı çalışan kişilerin son iş yerinde 3 ay sgk primi yatmış olması, emekli olanların ise bankadan emekli maaşı alması durumunda ödemeler yapılmaktadır. Başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli bu kredi kampanyasına başvuru yaprak katılabilmektedir.

Garanti bankası kredi başvurusu

Başvuru yapmak için, bankaya gitmenize gerek yok. Banka internet sitesine giriş yapın ve buradaki kredi başvuru formunu eksiksiz doldurun. Değerlendirme 5 dakika içinde yapılacak ve başvuru formuna yazdığınız cep telefonuna kredi sonucu gelecektir. Garanti bankası kredi kartı veya bankamatik kartı kullanan kişiler, onay alırsa, şubelere gitmeden 10.000 TL yükleme yapabileceklerdir. Verilecek olan bu ödemelerde 3 ay ertelemeli kredi alacak ve toplamda da 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturacaksınız. Banka düşük faizlerle ihtiyaç kredisi vermektedir.