90 Gün Sonra Ödeme Başlasa? İşte Bankadan Açıklama: TC Kimlik İle Ödeme Alma İmkanı, Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Dönemi

Para ihtiyacı son zamanlarda oldukça fazla hissedilen bir durum. Sizlerde para ihtiyacınızın olması durumunda bankaların yaptıkları kampanyalara göz atarak nakit kredi kullanabileceksiniz. Yeni bir kredi kampanyası ile kredi kullanan kişilere ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı verileceği açıklandı! En çok tercih edilen bu kredi paketini QNB Finansbank başlattı! Kredi başvurusunu QNB Fİnansbank üzerinden yapacak olan kişiler, bankadan kimlikle veya oturdukları yerden uzaktan başvuru yöntemleri ile birlikte, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilecek, 3 ay ertelemeli kredi kullanacaklardır.

QNB Finansbank kredi detayları...

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alacaklardır. Başvurularını hızlı ve anında yapacak olan QNB Finansbank 1200 ve üzerinde kredi puanı olan kişilere, düşük faizli 3 ay ertelemeli kredi verecek. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade, 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır.

Kredi taksit ödemelerini ertelemeli olarak alacak olan kişiler, 36 ay vade yerine 33 ay vadeli kredi kullanacaklardır. 3 ay kadar erteleme zorunlu değildir. Dilerseniz, kredi taksit ödemelerine diğer ay başlayabilirsiniz.

QNB Finansbank sms kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler,TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak hemen işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirler. 5030 numarasına atılan mesajda kredi onayı alan kişilere banka hemen sonuç verir ve bu sonuca göre en yakın banka şubelerinden kredi alabilirsiniz.

Kredi kullanmak için banka şubelerine giderken sadece kimlikle işlem yapılır. Ayrıca banka internet sitesi, bankanın ATM'si ve müşter hizmetleri numarası üzerinden de düşük faizli masrafsız gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde kredinizi hemen hesabınıza yatırırsınız.