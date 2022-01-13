Aleyna Ağgül'ün Ölümünden Sorumlu Tuttuğu İş İnsanı Hakkında Yeni Gelişme

Iğdır'da meydana gelen üzücü olayda Aleyna Ağgül isimli genç kız, “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı bir not bırakmış ve daha sonra 5. kattan atlayarak hayatına son vermişti. Soruşturmada önemli bir gelişmenin yaşandığı bilgisine ulaşıldı ve 5. kattan atlayarak yaşamına son veren genç kızı intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan iş insanı hakkında hazırlanan iddianamenin mahkemeye gönderildiği öğrenildi. Gökhan Argın isimli iş insanı hakkında hazırlanan iddianame gündemde yer alan konular arasında bulundu ve detaylar merak edildi. İş insanı Argın’ın basit yaralama, şantaj ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından yargılanacağı belirtildi.

18 yaşındaki genç kız Aleyna Ağgül 30 Eylül 2021 tarihinde kent merkezinde yaşadığı apartmanın bitişik olan apartman boşluğunda ölü olarak bulunmuştu. Konu hakkında edinilen detaylara göre ise genç kızın “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı bir not bıraktığı bilgisine ulaşılmış ve ölümü hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti.

Genç kızın ölümü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 43 yaşındaki nakliye firması sahibi Gökhan Argın’ın gözaltına alındığı açıklanmıştı. Emniyette yapılan işlemler sonrasında Argın’ın adliyeye sevk edildiği ve intihara teşvik suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından imza ve adli kontrol şartı ile il ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı öğrenilmişti.

Şüpheli şahsın serbest bırakılması kararına itiraz eden Cumhuriyet Savcısı gündemde yer almış ve savcılığın ise itirazı reddettiği öğrenilmişti. Bir süre sonra ise tekrardan gözaltına alınan iş insanı yaşanan olaydan 8 gün sonra ise tutuklanmış ve cezaevine konulmuştu. 6 sayfalık iddianame Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı ve Gökhan Argın’ın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği bilgisine ulaşıldı. İntihara yönlendirme, basit yaralama ve şantaj sureti ile kasten ölüme sebep verme suçlarından Gökhan Argın’ın yargılanacağı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.