Kardeşlerim İzleyicisi Üzgün

2. sezonu ile ATV ekranlarında yer alan ve izleyici kitlesinin dikkatini çeken Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi Cumartesi rekabetinde yer alıyor. Cumartesi günlerine damgasını vurarak yayın hayatıma devam eden sevilen dizi yeni sezonu ile ilgi çekti. Oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan ve güçlü hikayesi ile de adından söz ettiren Kardeşlerim isimli televizyon dizisi ikinci sezonu ile de başarı grafiğini düşürmeden yayın hayatına devam etmekte.

Yapım bugüne kadar 23 bölümünü yayınlamış ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. İkinci sezonu ile ekran hayatına devam eden ve yüksek izlenme oranları ulaşan dizi, 1 dram yapımı olarak televizyon ekranlarından yayınlanmakta. 4 kardeşin acıklı hikayesini seyirci karşısına çıkaran yapımda kardeşler anne ile babaların arka arkaya kaybetmişti. 4 yalnız kardeşin hayata tutunma çabasını anlatan ve yaşadıkları zorluklar ile mücadele biçimlerini ekranlara taşıyan dizi genç oyuncu kadrosu ile de beğeni toplamakta.

Asiye ile Doruk çifti de Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinin en sevilen çiftleri arasında bulunmakta. Zengin bir ailenin oğlu olan Doruk ile anne ve babasını kaybeden fakir Asiye yeni bölümlere damgasını vuruyor ve çiftin ilişkisi sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Tüm bu güzel gelişmelere rağmen izleyeceğiz kitlesinin canını sıkan bir durum da bulunmakta.

İzleyicilerin canını sıkan durum Su Burcu Yazgı Coşkun tarafından hayat verilen Asiye karakteri ile Onur Seyit Yaran’ın canlandırdığı Doruk karakterinin inişli çıkışlı bir ilişki yaşaması. Sürekli bir ayrılık yaşanması seyirci kitlesinin kafasını karıştırıyor ve bu durum izleyicinin hoşuna gitmiyor.

Bunun yanı sıra dizide kötü kalpli adam rolünü oynayan Akif'in diğer karakterler tarafından bilinmeyen gayrimeşru oğlu Kaan’ın diziye katılması da ilgi çekici bir gelişim olarak görülmüştü. Yaşanan gelişmeler sonrasında Doruk ile Asiye'nin arası fena bozulmuş ve gelecek bölümler de merak konusu olmuştu.