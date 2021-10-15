Camdaki Kız Rakiplerini Geride Bıraktı

Perşembe rekabetinde yer alan ve Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız isimli başarılı televizyon dizi projesi reyting oranında artış yaşıyor. Projenin bu başarısı dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü ve gelecek bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova ile Barbaroslar dizisini oldukça geride bırakan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi Perşembe akşamlarının kazananı olarak görülüyor.

Birbirinden başarılı iki oyuncu Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerde bulunduğu Camdaki Kız isimli dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanarak ekranlara getirilmişti. 2. sezonu ile ekranlarda yer alan ve yeni bölümleri ile de beğeni toplayan proje izlenme oranlarını artırmaya devam ediyor. Bugüne kadar 15 bölümü ile seyirci karşısına çıkaran yapın tüm kategorilerde birinci oldu ve başarısı ile adından söz ettirdi.

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan sevilen dizi Camdaki Kız dizisi izlenme oranını her hafta yükselterek ilerliyor. Oldukça başarılı bir profile sahip olan dizide oyuncuların performansları da ilgi çekici nitelikte. İki önemli rakibine de fark atarak devam eden Camdaki Kız isimli proje Perşembe akşamlarının galibi olarak görünmekte. İlk sezonuna göre daha başarılı bir şekilde izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Başarılı diziden birinciliği almanın neredeyse imkansız olduğu şekilde yorumlar gerçekleşti ve dizinin rakipleri geri planda kaldı. Bir Zamanlar Çukurova isimli uzun soluklu dizi ise Camdaki Kız’ı biraz daha geriden takip ederek yayın hayatına devam ediyor. Her hafta izlenme oranlarını arttırarak yayın hayatına devam eden sevilen proje Perşembe akşamlarının kazananı oldu ve adeta tüm kozları eline geçirdi.