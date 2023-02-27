Aldatmak Dizisinden Yayın Hayatına 3 Haftalık Ara Kararı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aldatmak isimli dizi projesi perşembe akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. 3 haftadır yeni bölümünü ekranlara getirmeyen dizi, hayranları tarafından çok özlendi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sebebiyle tüm dizi projeleri ekranlarda yer almamış ve 2 haftalık bir süre boyunca yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Her ne kadar seyirci grubu da bu durumun farkında olsa da yine de Aldatmak dizisini çok özlediklerini açıkladı.

Ercan Kesal, Mustafa Uğur ve Vahide Perçin gibi 3 usta ismin başrolde yer aldığı dizi projesinin oyuncuları deprem felaketinin yaralarının sarılması adına çeşitli yardım faaliyetlerine destek olmuştu. Usta oyuncu Vahide Perçin bir buçuk yıl sonra tekrardan setlere dönüş yapmış ve bu durum da Aldatmak dizisinin öne çıkartan bir özellik olmuştu. Perçin, felaket sebebiyle deprem kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına paketlenmelerine destek oldu ve yapmış olduğu yardımlar ile basında adından söz ettirdi.

Yayın hayatına verilen ara sonrasında Aldatmak dizisinde işbaşı yapma zamanı geldi ve dizi ekibinin bir arada olduğu öğrenildi. 20. bölümün çekimlerini tamamlayan oyuncu kadrosu 2 Mart Perşembe akşamında ATV ekranlarında yeni bölümü ile seyirci kitlesiyle buluşacak. Dizi hayranları zaruri ara sebebiyle projeyi çok özlediklerini belirten yorumları sosyal medya hesaplarında yazdı. İzleyici kitlesi perşembe gününü sabırsızlıkla beklediklerini belirten yorumlar da yazarak düşüncelerini açıklıyor.

Aldatmak dizisi iyi reyting oranları alması ile biliniyor ve bu sezonun başarılı yapımları arasında geliyor. Usta oyuncu Vahide Perçin güçlü bir kadın karakterine hayat vererek ekranlara dönüş yapmıştı. Seyirci grubundaki sabırsızlık ve merak verilen mecburi ara sebebiyle artış gösterirdi ve seyirci grubu diziyi izlemek için sabırsızlandı. İzleyici grubu özellikle Oltan karakterinin ölmemesini istiyor ve bu karakterin diziden çıkma ihtimalinden korkuyor.