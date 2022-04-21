Atv'den Yeni Dizi Duyurusu Geldi

Fox TV'nin yaz dönemi için 3 yeni dizi hazırlığında olduğuna dair yorumlar yapılmış ve bu diziler merak konusu olmuştu. Gülümse Kaderine, Kusursuz Kiracı ve İyilik dizilerinin yanı sıra kanal 3 farklı dizi de hazırlatıyor. Söz konusu bu 3 projeden birincisinin ismi Gizli Kalsın olarak açıklanmış ve projenin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler merak konusu olmuştu. Dizide Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal gibi iki başarılı oyuncunun başrolde yer alacağı öğrenildi ve dizinin konusunda iki polisin hikayesinin anlatılacağı bilgisine ulaşıldı.

Kanal bunun yanı sıra Senden Daha Güzel isimli romantik komedi dizisi ile de izleyici karşısına çıkacak ve dizinin yeni bölümlerini ekranlara taşıyacak. Burak Çelik ile Cemre Baysel gibi iki başarılı oyuncu Senden Daha Güzel dizisinin başrolünde yer alarak yeni dizi çifti olacak. Diğer taraftan kanal Tozlu Yaka isimli yeni bir dizi hazırlığı da yapıyor ve yaz dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fox TV'nin yanı sıra Kanal D'de yeni dizi duyurusunu gerçekleştirmişti ve seversin isimli dizi projesi için ekibin oluşturulduğunu bildirmişti Burak yörük ile İlayda Alişan Tabii ki başarılı olduğunu başrolünde bulunduğu Romantik Komedi dizisi seversin için okumak provalarına başlandığı yönünde ifadeler kullanıldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Bu iki kanalın yanısıra Atv de yeni projesi ile gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi. İçimizdeki Ateş isimli yeni dizinin hazırlıklarına devam edildiği öğrenildi ve projenin Fabrika Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkacağı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu dizi için yönetmen Murat Onbul ile anlaşma yapıldığı öğrenilirken dizinin ilk başrol oyuncusunun da Atakan Hoşgören olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Daha sonra dizinin kadın başrol oyuncusu da belli olmuş ve İpek Filiz Yazıcı hakkında karar verilmişti.