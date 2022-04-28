Kara Tahta Dizisi Hayranlarına Kötü Haber Var

Bir süre önce TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kara Tahta dizisi izlenme oranlarında istediğini ulaşamamış ve elde ettiği sonuçlar ile hayal kırıklığına uğratmıştı. Başrollerini Furkan Andıç ile Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta dizisinden kötü haber geldi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Başarılı oyuncu Furkan Andıç'ın sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile uzun süre gündemde yer alan diziden ilk kaza haberi geldi. Edirne'de devam eden dizi çekimlerinde başrol oyuncusu Furkan Andıç'ın bir kaza geçirdiği öğrenildi ve oyuncunun hayranları bu haber karşısında üzüntüye boğuldu. Söz konusu dizide Atlas isimli karaktere hayat veren Furkan Andıç'ın ani bir hareket sonucunda sağ bacağındaki çapraz bağların yırtıldığı açıklandı. Kaza sonrasında Kara Tahta dizisi setinde hazır bulunan ilk yardım ekiplerinin müdahalesi ardından ünlü oyuncu hastaneye götürüldü ve tedaviye başlanıldı.

Doktorlar ünlü oyuncu Furkan Andıç’a ilk müdahalede bulundu ve 10 gün dinlenmesi gerektiği bilgisini verdi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Kara Tahta dizisinin çekimlerine 10 gün ara verildiği belirtildi ve ekibin bayram ile beraber uzun bir tatil yapacağı ve daha sonra çekimlere tekrardan başlayacağı açıklandı.

Kara Tahta dizisi ekranlardan bir süredir uzakta olan Furkan Andıç ile Miray Daner'i yeniden hayranları ile buluşturmuştu. Dizinin çekimleri İstanbul ve Edirne'de gerçekleşiyor ve proje konusu ile ilgi çekiyordu. Dizinin iki başrol oyuncusu yetenekleriyle hayranlarını mest ederken proje ise seneler önce aşk yaşamış olan Atlas ile Irmak’ın tekrardan karşılaşması sonucunda yaşanılanları izleyici karşısına çıkartıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen izlenme oranlarında ise istediğini elde edemeyen dizinin yönetmenliği Ender Mıhlar tarafından üstleniliyor. 4. bölümünü geride bırakan dizi 5. yeni bölümü ile merak ve heyecan içerisine bekleniyor. Dizinin son haftalarda elde ettiği sonuçlara bakıldığında ise izlenme oranlarında sıçrama yapma ihtimalinin iyice azaldığı yönünde açıklamalar gerçekleşiyor.