5 Yaşındaki Eymen Durak Davasında “Cinsel İstismar” Suç Duyurusu

5 yaşındaki Eymen Durak, İzmir'de bulunan ormanlık bir arazide ölü olaraka bulunmuş ve üzücü haber ile gündemde yer almıştı. Söz konusu ölüm hakkında korkunç bir gelişme yaşandığı öğrenildi ve Eymen Durak davası hakkında gelişmeler araştırma konusu oldu. Türkiye'nin dehşete düştüğü ve Eymen Durak’ın annesi ile erkek arkadaşına yargılandığı davada bilirkişi raporu çıktı. Rapor doğrultusunda çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş olduğu gerekçesi ile bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da öğrenildi.

Eymen Durak 1 Eylül 2019 tarihinde ormanlık alanda toprağa gömülü bir halde bulunmuş ve daha sonra Eymen Durak’ın annesi Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin yargılanmıştı. 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşının yargılandığı davadan Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığından istenen cep telefonu hakkında bilirkişi raporunun İzmir 9 Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştığı öğrenildi ve konu gündemde yer aldı.

Annenin sevgilisi olan Serkan Elçetin’e ait olan cep telefonunda Eymen Durak'a yönelik olarak cinsel istismar suçunu işlediğini gösteren videoların bulunduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra D.G. isimli şahsın da maktül hakkında cinsel içerikli mesajlarının bulunduğu öğrenildi.

Konu hakkında elde edilen bir diğer bilgi ise annem Mine durağın bir videosu oldu ve bu videonun uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizma ile çekildiği belirlendi.

Sanıkların çocuğun cinsel istismarı için anlaştıkları kişilerin tespit edilmesi, tespit edilen kişilerin fuhuş ve cinsel istismar suçlarından tutuklanmaları ve cep telefonlarındaki mesaj dökümlerinin yapılması için Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Dava hakkında mahkeme heyetinin anneye eziyet suçundan 7 yıl hapis ve nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği öğrenilmişti.