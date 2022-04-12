Aşk Mantık İntikam Menekşe Yeni Dizisini Seçti

Zeynep Kankonde isimli başarılı oyuncu dizi dünyasının sevilen yüzleri arasında yer alıyor. Halen Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi projesinde Menekşe isimli sevilen karaktere hayat veren yetenekli oyuncu yeni proje seçimi ile adından söz ettirdi. Aşk Mantık İntikam dizisinin bir süre sonra yayın hayatına son vereceği konuşuluyor ve konu hakkında çeşitli haberler yapılıyordu. Dizi daha sona ermeden yeni projesini seçen Zeynep Kankonde ise bu haber ile adından söz ettirdi.

42 yaşındaki başarılı isim bugüne kadar Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Kayıp Şehir, Ulan İstanbul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Kiraz Mevsimi gibi yapımlarda rol almış ve adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Pembe karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesi elde etmiş fakat kızının rahatsızlığı sebebi ile diziden erken ayrılmıştı.

Hala Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan ünlü oyuncu Zeynep Kankonde projede Burcu Özberk tarafından hayat verilen Esra karakterinin annesi Menekşe olarak izleyici ile buluşuyor. Çok yakında zamanda sona erecek olan Aşk Mantık İntikam dizisi ise bir süre önce final yapacağını duyurmuştu. 22 Nisan tarihinde ekranlara getirilecek olan ve 43. yeni bölümüyle final yapacak olan dizi yayın hayatına son verecek.

Ünlü isim, Aşk Mantık İntikam dizisi sona ermeden yeni projesi nasıl geçti ve bir yaz dizisi isimli yapımda rol alacağını duyurdu. Burak Yörük ve İlayda Alişan ile birlikte aynı yapımda oynayacak olan ünlü oyuncu bir romantik komedi projesinde yer alacak. Dizinin Kanal D ekranlarında yaz sezonunda izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi ve projenin yönetmenliğinin Serdar Gözelekli tarafından gerçekleşeceği bilgisine ulaşıldı. Bir Yaz Dizisi isimli projede çok ünlü bir aktör ile ünlü olmak isteyen bir oyuncu adayının yaşamı dizi hayranları ile buluşacak.