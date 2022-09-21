Kara Listede Yer Alanlar Üzülmeyin! Bankalardan Rahatlıkla Kredi Kullanabilirsiniz!

Vatandaşlar bazen unutarak bazen de maddi nedenlerden dolayı ödemelerini geciktirebiliyor. Gecikme nedeni ile bankalar tarafından takibe düşme söz konusu. Vadesi gelmesine rağmen taksit ödemelerini geciktiren vatandaşların bankalar nazarında güvenirliği düşmekte. Düşük kredi notu nedeni ile kredi alma konusunda sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bankaların çoğu kredi notu nedeni ile vatandaşlara kredi vermemekte veya oldukça düşük limitlerde kredi seçeneği sunmakta.

Kredi notu düşük olsa bile artık bankalar kredi imkânı sunuyor. Endişe edilmesine gerek kalmadan gerekli başvuru yapılabilir. Birçok banka kredi notu düşük olsa bile kredi imkânı tanıyor. Düşük kredi notu bulunun kişiler hangi banka üzerinden kredi kullanabilecek? Merak edilen sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Kredi ödemelerinde ortaya çıkan aksaklık nedeni ile kredi notu bankalara tarafından düşürülüyor. Kredi notunun düşük olması durumunda birçok banka kredi kullanma konusunda vatandaşın yanında yer almıyor. Başvuruların neredeyse tamamı red ediliyor. Kredi konusunda hassa davranan bankalar birçok kredi başvurusunu reddediyor. Fakat bazı bankalar kredi notunu ön plana çıkarmadan temel ihtiyaçlar konusunda kredi kullanmak isteyen vatandaşlara imkân tanıyor. Düşük kredi notuna sahip olan vatandaşlar hangi bankadan kredi kullanabilecek?

Bankaların büyük kısmı, kredi kullanacak olan kişinin başvurunu onaylamadan önce bazı kriterleri ön plana çıkıyor. Bu kriterlerden bir tanesi olan gelir seviyesi banka tarafından önemseniyor. Verilecek kredinin vaktinde ödenme konusunda temkinli davranıyor. Bunun yanı sıra vatandaşların geçmişteki borçlarının ödeme düzenine bakarak kredi verip vermeme konusunda umutsuzluğa kapılabiliyor. Koşulları yerine getirmeyen vatandaşlar için temel ihtiyaç kredisi için bazı bankalar kredi notuna bakmaksızın vatandaşın emrine sunuyor.

10 Bin Lira Ödeme Alma İmkânı

Pandemi döneminde gerek özel bankalar gerekse kamu bankaları ihtiyaç kredisi kullandırırken sıkı politika uygulayarak kredi imkânı sunuyordu. Kredi notunu ön plana çıkaran bankalar, kredi notunun durumuna göre kredi onayı veriyor. Yeni düzenlemeler ile birlikte kredi notu değerlendirmesi ikinci plana itilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin lira ile on bin lira tutarında kredi imkânı sağlanıyor.