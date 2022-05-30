Kara listede olanlara haber geldi! Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar onay alacaklar

Kara listede olan vatandaşlara Şekerbank ve Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasının duyurusu yapıldı. Bankalarda daha önce icralık veya avukatlık olmuş ve borçlarını kapatmış olan kişiler kredi onayı alamıyorsa Ziraat Bankası ve Şekerbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek artık ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Ziraat Bankası ve Şekerbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen kişilerin özellikle emekli olması durumunda banka bu kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde kullandıracak.

Kara listede olup borçlarını ödeyen vatandaşlar emekli maaşını Ziraat bankası'na veya şeker banka taşımaları durumunda kredi onayı alabilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ve Şekerbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli 90 gün ertelemeli 50.000 TL'ye kadar kredi onayı alabiliyor.

Size en yakın banka şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek kredi başvurusu sonrasında işlemlerinizi gerçekleştirdikten hemen sonra hesabınıza para ödemesi yapabileceksiniz. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar şartları uygun olması durumunda Ziraat Bankası ve Şekerbank şubelerine giderek hem faiz oranlarını öğrenebilir hem de emekli maaşını taşıyarak ne kadar kredi onayı alacağını görebilir.

Güncel olan icralık borçlarımız varsa bu borçları kapatmadan maalesef kredi onayı alamıyorsunuz.

Bankalar ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin internet üzerinden başvuru yapmalarını istemiyor. İnternet üzerinden yapacağınız Kredi başvurularında banka otomatik olarak sistemsel sizlere Kredi sonucu vereceği için kara listede bulunduğunuzdan dolayı kredi onayı alamazsınız.

Kara listede olan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Bu kredileri kullandıktan sonra düzenli ödemeler yaparsa diğer bankalardan da kredi kartı konut kredisi taşıt kredisi gibi ürünleri kullanabilecek.