KYK borçları silinecek mi? KYK borçları seçim vaadi mi oluyor

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK borçları silinecek mi sorusu cevap arıyor. Uzun bir aradan sonra yeniden masada olan KYK borçları silinecek mi, KYK borçları siliniyor mu sorusu cevap arıyor!

KYK Borçları silinir mi?

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ'ın KYK borçlarını sileceğiz açıklaması sonrası öğrenciler ümitlendi. Yeni kurulmuş bir parti olarak mülteciler hakkında yaptığı açıklamalarla hem Z kuşağını alan, hemde gençlerin gözdesi haline gelen Zafer Partisi gündeme getirmesi sonrası Ak Parti'den hamle gelecek mi merak ediliyor!

Seçim vaadi verilebilir!

3600 Ek Gösterge ve EYT gibi konuların seçim öncesi daha önce yapılan son seçimde söz olarak verilmesiyle sona gelinmişti. Hal böyle olucna bu seçimde gençlerden oy alması zor görünen Ak Parti kolları sıvıyabilir.

Özellikle rakip partilerin seçim vaadlerini her zaman dikkate alan, CHP ve İyi PARTİ'nin geldiğimiz yapacağız dediği bir çok şeyi yapan Ak Parti, 2023 seçimleri öncesi KYK borçları silecek mi merak ediliyor!

KYK Borçları silinecek mi?

Şu an için masada yada gündemde Cumhurbaşkanı REcep Tayyip erdoğan ve ak Parti'nin KYK borçlarıyla ilgili bir tutumu bulunmuyor. Zafer Partisine, Memleket Partisi, CHP ve İYİ parti seçim vaadi olarak KYK borçları silinecek açıklaması yaparsa AK Parti seçim öncesinde yada sonrasında KYK borçlarını silmek için bir hamle yapabilr.

Ancak şu an için KYK Borçlarının silinmesi mevcut hükümette gündemde bulunmuyor.