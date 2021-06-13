Kara Liste, Kırmızı Kalem, Sicili Bozuk Yok, Banka Başvuru Yapana 10000 TL Veriyor

Bankalardan kredi sicili bozuk olduğu için kredi başvurusu yapamayanlara müjdeli haber geldi. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kırmızı kalem borçlarını kapatarak, anında kredi onayı alabilecekler. Kara listede bulunan kişiler 5 yıl beklemeden onay alarak ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. 10000 TL ye kadar acil para ihtiyacınız için bu kredileri alabilirsiniz. Ülkemizdeki kamu bankaları ve özel bankalar Haziran ve Temmuz aylarında bu kredileri vereceklerini duyurdu. Kredi almak isteyenler kredi kullanması için kara liste borçlarını ödemek zorunda. Borçları kapatıp borcu yoktur kağıdı ile birlikte banka şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank ve Akbank üzerinden de özel bankaların verdikleri kredileri kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere kamu bankaları tarafından hangi şartlarda kredi başvurusu yapabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Ziraat Bankası Kara Listede Olana 10000 TL

Ziraat Bankası müşterisi olan kişilere uygun kredi başvurusu yaptırıyor. Bankadan maaş alan biriyseniz banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kırmızı kalem borçlarını kapatarak ve borcu yoktur kağıdı ile banka şubesine giderek 10000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir.

Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu

Vakıfbank, kamu bankası olmasından dolayı Ziraat Bankası ile aynı şartlarda kredi onayı vermektedir. Kara liste veya banka kırmızı kalem borçlarını kapatan kişilere banka hızlı ve anında kredi kullandırmaktadır. Vakıfbank üzerinden 10 bin TL kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar kredilerini hesaplarına atabilirler. Vakıfbank şubelerine giderek kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Şekerbank 10000 TL Kredi Başvurusu

Kırmızı kalem ve kara liste borçlarını kapatan kişilere, Şekerbank 10000 TL kredi onayı verecek. Başvuru yapacak olan kişilere banka hızlı ve anında sonuç verecek. Şekerbank üzerinden 10000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, bu borçları kapattıktan sonra borcu yoktur kağıtları ile birlikte banka şubesine giderek kredi kullanımı yapabilirsiniz. Şekerbank emekli olan kişilere 10 bin TL üzerinde de kredi onayı vermektedir. Aldığınız kredi sonrasında düzenli ödemeler yaparsanız, banka sizlere daha yüksek limitli krediler kullandıracaktır.