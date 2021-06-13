Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafın

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafından olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?

Güncel 13.06.2021 - 22:21 13.06.2021 - 22:26 Berkay Keskin
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafın

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Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafından olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?

A- 3. Selim

B- 2. Mahmud

C- Abdülaziz

D- Abdülmecid

Doğru cevap: D

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