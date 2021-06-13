Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafın

Yarışmadan çekilmeyen Fatih Ayhan, Kim Milyoner Olmak İster 250 bin TL soruyu görmeyi başardı.

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafından olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?

A- 3. Selim

B- 2. Mahmud

C- Abdülaziz

D- Abdülmecid

Doğru cevap: D