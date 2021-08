Kanye West, Adını Resmi Olarak Ye Olarak Değiştirecek

Los Angeles'ta dosyalanan mahkeme belgelerinde "kişisel nedenleri" gösterdi. Değişken müzik yıldızı, moda tasarımcısı ve başkan adayının Ye adlı bir albüm çıkardıktan sonra adını değiştirme konusunda tweet atmasından neredeyse üç yıl sonra geldi. O sırada, resmi olarak ve eskiden Kanye West olarak bilinen "varlığa" atıfta bulundu: "Ben YE'yim."

44 yaşındaki oyuncu, şimdiki isminin kısaltması olmasının yanı sıra, daha önce yeni takma adının kendisi için dini bir anlamı olduğunu söylemişti.

West, 2018'de radyo sunucusu Big Boy ile albüm başlığını tartışırken, "İncil'de en sık kullanılan kelime olduğuna ve İncil'de 'siz' anlamına geldiğine inanıyorum" dedi.

"Yani ben senim, ben bizim, biziz. Tek anlamına gelen Kanye'den sadece Ye'ye gitti - sadece iyimizin, kötümüzün, kafamız karışmış, her şeyin bir yansıması olarak."

Yıldız, birkaç kez ertelenmiş olmasına rağmen, adını annesi Donda'dan alan bir sonraki albümünü yakında yayınlayacak.

Ayrıca Kim Kardashian'dan boşanmanın ortasında ve 2020'de 60.000 oy aldıktan sonra 2024'te ABD başkanlığına aday olma niyetini dile getirdi.

Kanye West, kendisi ve Kim Kardashian'ın dört küçük çocuğunun ortak velayetini kabul etti.

Cevabı, Kardashian'ın neredeyse yedi yıllık evliliklerini bitirme sürecini başlatan 19 Şubat'taki boşanma davasını yansıtıyor. ABD'li rapçi ve TV realite yıldızı, her iki başvurusunda da evliliklerinin uzlaşmaz farklılıklar yüzünden sona ermesi gerektiği konusunda anlaştılar. Ayrıca eş desteğine ihtiyaçları olmadığı konusunda anlaşmışlardır. West ve Kardashian'ın sırasıyla yedi ve üç yaşında Kuzey ve Chicago olmak üzere iki kızı ve beş yaşında Saint ve gelecek ay iki yaşına girecek olan Psalm adlı iki oğlu var.

Kardashian'ın dosyasına göre, evlilik öncesi anlaşmanın şartları nedeniyle evlilikleri boyunca mallarını ayrı tuttular. Çift, dünyanın en tanınmış yıldızları arasındadır ve her ikisi de kendi başlarına oldukça başarılıdır. Evlilikleri son yıllarda en yakından takip edilenlerden biriydi.

40 yaşındaki Kardashian, ilk olarak 2007'de ailesiyle ilgili reality TV dizisi Keeping Up With The Kardashians'ın yıldızı olarak ün kazandı. Gösteri o zamandan beri popülerliğini koruyor. Geçen hafta, makyaj, şekillendirici giyim ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere birden fazla ticari girişimi ile milyarder statüsü kazandı.