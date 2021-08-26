Delta Airlines Aşılanmamış Personele Aylık 200 $ Ek Ücret Uyguluyor

Aynı zamanda, yalnızca iki kez dövülen ancak yine de enfekte olan Covid hastalarına hastalık maaşı ödeyecek.

Patron Ed Bastian, ABD genelinde enfeksiyonlar arttıkça koronavirüsün "agresif yayılmasını" önlemeye yardımcı olacağını söyledi.

Bu, büyük bir firmanın, personelini dürtmeye ikna etmek için yaptığı en son girişim.

Personele bir notta Bastian, Delta'nın ek ücretinin 1 Kasım'dan itibaren sağlık sigortası planına kayıtlı personel için geçerli olacağını ve bunun 75.000 çalışanının çoğunun etkileneceği anlamına geldiğini söyledi.

Covid-19 için ortalama hastanede kalış süresinin artık Delta'ya kişi başına 50.000 dolara mal olduğunu ve bunun savunulamaz olduğunu söyledi.

"Bu ek ücret, aşı yapmama kararının şirketimiz için yarattığı finansal riski ele almak için gerekli olacak" dedi.

"B.1.617.2 varyantının yükselişinden bu yana geçen haftalarda, Covid ile hastaneye kaldırılan tüm Delta çalışanları tam olarak aşılanmadı."

30 Eylül'den itibaren aşılanmamış Delta personeli de tüm kapalı Delta ortamlarında haftalık Covid testleri yapmak ve maske takmak zorunda kalacak. Şu anda, tüm ABD havayolu personeli uçakta maske takmak zorundadır, ancak şirket ofislerinde geçerli değildir. ABD firmaları, koronavirüsün Delta varyantı ülkeyi kasıp kavururken personeli aşı olmaya teşvik etmek için bir dizi yaklaşım deniyor.

United Airlines, Goldman Sachs ve teknoloji devleri Microsoft ve Google gibi bazı şirketler, çalışanlarına işe başlamaları için tam anlamıyla azimli olmaları gerektiğini söyledi. Yatırım devi Vanguard, aşılı personele 1.000 $ bonus teklif ederken, Amazon ve Apple'ın herhangi bir politikası yok. Çarşamba günü, yatırım bankası Credit Suisse, aşılanmamış tüm çalışanlarından 7 Eylül'den itibaren evden çalışmalarını isteyeceğini söyledi. Diğerleri gibi, ofise tam dönüşü de Ekim ayına kadar erteledi.

Delta Airlines'ın hamlesi, ABD'li havayollarının pandemi sırasında talepteki keskin düşüşün ardından güveni yeniden sağlamak için mücadele etmesiyle geldi. Havayolunun yolcu geliri 30 Haziran'a kadar olan üç ayda 5,3 milyar dolar oldu - kriz başlamadan önceki 2019'un aynı dönemine göre %50'den fazla düşüş.