Kanunsuz Topraklar’ın Gülfem'i Sosyal Medyayı Yıktı Geçti!

Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmak için hazırlıklarını sürdüren Kanunsuz Topraklar isimli televizyon dizisi projesi magazinin olduğu kadar sosyal medyanın da gündeminde geniş bir yer kapladı. Bir süre önce başarılı oyuncu Murat Yıldırım ile partner olan ve Ramo isimli dizide geniş bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Esra Bilgiç, son günlerde Kanunsuz Topraklar dizisi için hazırlık yapıyor.

Yeni sezonda ünlü oyuncu Esra Bilgiç tarafından hayat verilecek olan “Gülfem” karakteri çalışma temposu ile de adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in FOX TV'de yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar isimli dizide hayat vereceği Gülfem karakteri hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından Gülfem karakteri hakkında yapmış olduğu paylaşım ile ilgili merak edilenler…

Oyuncu, Diriliş Ertuğrul isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Halime Sultan karakteri ile oyunculuğa ilk adımı atmış ve büyük ses getirmişti. Yeni dizisi için fotoğraf çekimine katılan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. FOX TV'de yayınlanacak olan dizide Gülfem karakterinin imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuya çok sayıda yorum geldi.

Sosyal medya takipçileri tarafından merak edilen Gülfem karakteri Esra Bilgiç'in hayranlarından tam not aldı ve oyuncu sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Çok kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan Gülfem karakteri seyirci kitlesinin dikkatini çekti.

Murat Yıldırım ile partner olan Esra Bilgiç Ramo isimli projede Sibel karakterine hayat vermiş ve iki sezon boyunca dikkatleri üzerinde toplamıştı. Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarından beğeni toplayan ünlü isim seyirci kitlesinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eylül ayında Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem karakterine hayat verecek olan ünlü ismi izleyiciler tarafından heyecan ve merak içerisinde takip edilmekte.