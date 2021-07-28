Vaka Sayısı Ağustos Ayında 100 Bin Olabilir!

Uzmanlar, koronavirüs pandemisinde günlük vaka sayısının 20 bine ulaşması hakkında önemli açıklamalar yaptı ve Ağustos ayı hakkında öngörülerde bulundu. Ağustos ayında 100 bin vaka sayısının görülebileceğini ifade eden uzmanlar, yükselen yeni bir dalganın içinde olduğumuza da vurguda bulundu.

Korkunç vaka artışının vatandaşları tedirgin ettiğini ve salgın sürecinin iyiye gitmeyip tam tersine hazırlandığına dikkat çeken doktorlar, yeni bir dalganın içinde olduğumuzu da belirtti.

Eylül ayına gelindiği zaman kapalı mekanlarda yapılacak olan tüm programların iptal edilmesi gerektiğini söyleyen doktorlar, durumun ciddiyeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tarihin tekerrür ettiğini ifade eden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ersin Akpınar, merak edilenlere yanıt verdi.

Vaka sayıları açısından son 15 günde pozitif vaka sayısı ile ilgili ürkütücü bir boyut gözlemlendiği hakkında açıklamalarda bulunuldu. Geçmişten ders alınmadığı durumda geleceğe sağlıklı bir şekilde bakmanın mümkün olmadığını ifade eden Akpınar, korona vaka sayılarının giderek arttığını aktardı.

Salgının bitmesini beklerken ikinci yıla girdiğimizi de açıklayan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, sürecin bitmediğini ve tam tersine hazırlandığını söyledi. Bu dönemin uzun süreceği ve şiddetin hafiflemesinin bile zaman alacağı konusunda açıklamalarda bulunan Akpınar, yükselen yeni bir dalganın içinde bulunduğumuzu dile getirdi.

Sürecini bu şekilde ilerlemesi ve koronavirüs pozitif vaka sayısının her geçen gün daha da artması ile birlikte Ağustos ayında 100 bin vaka sayısının görülebileceği hakkında bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

Toplumun son zamanlarda ise pandemi ile mücadele konusunda öz denetimini kaybettiği hakkında açıklamalarda bulunuldu. Hafta sonlarında restoranlarda, parklarda, sahillerde, marketlerde ve kafelerde artış gösteren kalabalığa vurguda bulunuldu. Kolektif bilinç yoksunluğunun yapılan hatalar ile birleştiği zaman ortaya korkunç kabloların çıktığı hakkında konuşmalar gerçekleşti.