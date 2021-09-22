Suudi kralı, BM Krallığının Nükleer İran'ı Önleme Çabalarını Desteklediğini Söyledi

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı açıklamada, dünya liderlerinin 2015 nükleer anlaşmasını eski haline getirmek için Tahran ile müzakereleri sürdürmeye hazırlanırken krallığının İran'ın nükleer silah elde etmesini önleme çabalarını desteklediğini söyledi.

Yıllık toplantıya önceden kaydedilmiş bir video adresinde "Krallık, Ortadoğu'yu kitle imha silahlarından uzak tutmanın öneminde ısrar ediyor, bu temelde İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önlemeyi amaçlayan uluslararası çabaları destekliyoruz." Dedi.

Ortadoğu'da önde gelen Şii ve Sünni Müslüman güçler olan İran ve Suudi Arabistan, Yemen, Suriye ve başka yerlerde vekalet savaşlarında savaşan müttefikleri destekleyerek yıllardır rakipler. 2016'da diplomatik ilişkileri kestiler, ancak bu yıl tansiyonu düşürmeyi amaçlayan görüşmeler yapıyorlar.

Kral Selman, "İran komşu bir ülke ve İran'la ilk görüşmelerimizin, egemenliğe saygı ve içişlerine karışmama temelinde... güven inşa etmek için somut sonuçlara yol açacağını umuyoruz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin, ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yol açacak dünya güçleriyle nükleer müzakerelere devam etme çağrısı üzerine yaptığı açıklamalar sonrasında geldi. İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansına göre, Salı günü Suudi dışişleri bakanı Genel Kurul sırasında İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Kral Selman konuşmasında Yemen Husileri'nin savaşı sona erdirmek için barışçıl girişimleri reddettiğini ve Suudi Arabistan'ın balistik füzelere ve silahlı insansız hava araçlarına karşı kendini savunacağını söyledi.

85 yaşındaki hükümdar, varisi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın ekonomiyi petrole bağımlılıktan ve diğer değişikliklerden uzaklaştırmak için iddialı bir plan başlatmasından bu yana krallığın son beş yılda büyük adımlar attığını söyledi.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın aşırıcılıkla mücadelesine atıfta bulundu. "Krallık, nefret üzerine kurulu aşırılıkçı düşünceyle savaşmaya ve insanlığı ve milletleri yok eden terör örgütlerini ve mezhepçi milisleri kontrol altında tutmaya devam ediyor" dedi.

İran ve P5+1 olarak bilinen altı dünya gücü (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) 14 Temmuz 2015'te İran'ın nükleer programını sınırlayan ve bunun karşılığında izlemeyi artıran tarihi bir nükleer anlaşmaya vardılar. nükleer yaptırımlardan kurtulmak. Bundan önce İran, yirmi yıldan fazla bir süredir nükleer silah yapma kabiliyeti elde etme çabalarıyla meşguldü. Tahran'ın nükleer silah yapma konusunda nihai kararı verip vermeyeceği belirsizliğini korusa da, uranyum zenginleştirme, savaş başlığı tasarımı ve dağıtım sistemleri de dahil olmak üzere, kendisine bu seçeneği nispeten kısa bir zaman diliminde verecek olan bir dizi teknoloji geliştirmişti. Tahran, nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu savunuyor.

Aşağıda, İran'ın nükleer programındaki en önemli gelişmelerin kronolojik bir dökümü, bu tartışmalı konuyu ele almak için bir anlaşmaya varmak için uluslararası çabalar ve İran ile P5+1 arasında 14 Temmuz 2015'te varılan anlaşmanın uygulanması yer alıyor.