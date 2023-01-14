14 Ocak son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlara yeni haber! Meclise geldi! İşte EYT’lilerin ilk maaşını alacağı tarih

14 Ocak son dakika: EYT’lilerin ilk maaşını alacağı tarih... Emeklilikte yaşa takılanlara yeni haber! Meclise geldi! Yasaya tabi olacak grup 1999 yılından öncesindeki bütün haklarına sahip olacak.

Eyt Kimleri Kapsayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemelerde yaş şartı tamamen ortadan kaldırıldı. 8 Eylül 1999 yılından öncesinde uygulanan şartlar gibi sadece prim ve sigorta şartı aranmaktadır. 8 Eylül 1999 yılından önce emeklilik için sigorta girişi olan herkes eyt kapsamına girebilecek. Burada eyt kapsamında olmak emekli olmaya yetmeyecektir. Önemli bir hususta şudur ki sigortalı olduğu süre ve prim gününü doldurmak birincil kriterdir.

Sigortalı olma süresi kadınlar için 8 Eylül 2019’da dolduğu için bu şart kadınlarda aranmayacaktır. Erkeklerde sigortalı olması süresi ise 8 Eylül 2024’te sona erecektir.

Emeklilikte Yaşa Takılanların Emeklilik Hakkı İçin Prim Günü Dolmazsa Ne Olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber senenin sonlarında geldi. Yürürlüğe giren yasaya bağlı olarak yaş uygulaması tamamen kaldırıldı. Sigorta ve prim günleri kriterine uyan kişiler emeklilikten yararlanabilecek. 1999 yılındaki yasa ile SSK’lı kadınlar 20 yıl çalıştığında 5.000-5975 gün, erkekler 25 yıl çalıştığında 5.000-5975 gün prim ile emekli olmayı bekler. Erkekler 58 ve kadınlar ise 56’yı aşan yaş şartı ile karşılaştılar. Emekli sandığına ya da Bağ-Kur erkeklerde 9.000 gün, kadınlarda ise 7.200 gün prim şartı ve 20-25 yıl kadar sigorta süresi bulunuyor.

İşte EYT’lilerin İlk Maaşını Alacağı Tarih

Konu hakkında EYT’liler net bir açıklama beklerken Bakan Bilgin, Sabah gazetesine yapmış bulunduğu bildirimde Yasa teklifinin Meclis’e ay sonunda gelebileceğini söyleyerek ilk aylıkların Şubat veya Martta hesaplarda olacağını açıkladı.

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