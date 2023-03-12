Kanal D Yargı Dizisi, Gerginlik Dolu Sahneler Yer Alacak

Kanal D ekranlarının sıkı bir şekilde takip edilen dizisi yargının yeni bölümü için ilk tanıtımlar yapılmaya başlandı. Yayınlanan fragmana göre Yargı dizisinde gergin dolu dakikalar yaşanacak. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kanal D’nin ay yapım imzalı olan projesi yargıda nefesler kesilecek.

Yeni bölümü ile ilgili yayınlanmış olan ilk tanıtım reklamında Defne’yi bir türlü bulamayan ve zamanı gittikçe daralan Ilgaz çıldırmaya başlarken diğer taraftan da Ceylin ile birlikte boşanma davası sırasında neler olacağı ve neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Ceylin ve Ilgaz Boşanıyorlar Mı?

Kanal D’nin sevilen diziler arasında yer alan ve gittikçe reyting rekorları kırmaya devam eden yargı dizisi ilerleyen bölümlerde oldukça sürükleyici bir şekilde ekrana gelmeye devam edecek. Yeni fragmanı yayınlanmaya başlanan yargı dizisinde Ilgaz kardeşi Defne’yi bir türlü bulamazken Pars’ ın ise kendisine davadan alması büyük şok yarattı.

Metin komiserin de sağlığına kavuşup kavuşmayacağı akıllarda soru işareti yaratırken boşanma davasında yan yana görmüş olduğumuz Ilgaz ve Ceylin dava sonucunda neler olacağı ise merakla bekleniyor. Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden güçlü ve başarılı oyuncular yer alıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun birlikte başrol oyununu paylaştığı bu muhteşem dizi Hüseyin Avni Danyal’ın muhteşem performansıyla da göz dolduruyor.

Yargı dizisinin güçlü kadrosuna birbirinden profesyonel oyuncular da eşlik ediyor. Bu oyuncular arasında Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz bulunuyor. Ayrıca Nilgün Türksever, Beren Nur Karadiş ve Pınar Çağlar Gençtürk ile Zeynep Atılgan’ da yer alıyor.

Yargı dizisinin yeni bölümü ise pazar akşamı saat 20.00 da kanalda ekranlarında olacak. Yeni bölümde Ceylin ve ılgaz’ın boşanma davası sırasında neler yaşayacağı hangi kararların alınacağı ve sonrasında nasıl bir süreç takip edeceği merak konusu olmaya şimdiden başladı.