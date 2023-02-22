Kanal D, Dizilerinin Yayınlanacağı Tarihleri Açıkladı

Tüm televizyon kanalları 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi ile beraber bölgeden yayın yapmaya başlamış ve dizilerin yayınını durdurmuştu. Oyuncular dizi setlerine ara vermiş ve set çalışanları da dahil olmak üzere sahada gönüllü olarak yardım destek çalışmalarına katılım gösterilmişti. Diziler kanalların en büyük gelirlerini oluştursa da deprem sebebiyle 2 haftalık bir ara verildiği açıklanmıştı. Pek çok yapım şirketi depremzedelere yardım amaçlı olarak setlerin durması sonrasında karavanlarını, jeneratörleri, ses ve ışık ekipmanlarını bölgeye göndermiş ve bunun sonucunda enkazda yer alan insanların kurtarılma çalışmalarında kullanılmasını istemişti. Diziler ile ilgili depremzedelere yardımcı olmak için böyle bir karar alınmış ve pek çok ünlü oyuncu yardım ve destek faaliyetlerine gönüllü olarak dahil olmuştu.

Pek çok ünlü isim dizi çekimlerini ara verilmesi ile beraber sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlar ile çeşitli kurum ve kuruluşların yardım faaliyetlerinde görüntü verdiler. Dizi ve sinema sektörünün emekçilerinin de deprem bölgesine gittiği ve yardım çalışmalarında yer aldığı görülmüştü. Diğer taraftan gündemde yavaş yavaş dizi çekimlerine başlandığı yönünde haberlerde yayınlanıyor ve izleyici grubu sevdikleri dizlerin hangi tarihte ekranlarda yer alacağını merak ediyor.

Hafta sonu itibarıyla televizyon kanalları da film yayınları ve dizi tekrarları ile deprem bölgesinden yapılan yayınları sonlandırdı ve bu şekilde dizilerin başlayacağı yönünde tahminler oluştu. Kanal D ilk olarak hafta içi salı akşamı itibariyle bazı dizilerin yeni bölümlerini yayınlamaya başlayacaklarını duyurmuştu. Üç Kız Kardeş dizisi salı günü, O Kız dizisi çarşamba günü ve Camdaki Kız dizisi de perşembe günü yeni bölümünü ekrana getirecek. Diğer taraftan pazar akşamında Yargı isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümünü yayınlayıp yayınlamayacağı ise henüz bilinmiyor ve konu hakkında araştırmalar devam ediyor.

Kanal D'nin dizileri hakkında yapmış olduğu duyuru sonrasında diğer kanalların da nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Daha sonra kanallar web sayfalarında yayın akışı listelerini yayınladı ve merak edilen sorular cevap buldu. Pazartesi günü itibarıyla hafta içinde ATV, TV8, Fox TV, Star, Show TV ve TRT 1 dizi yayınlarına geçti. Diğer taraftan 20 Şubat pazartesi akşamında Hatay'da yaşanan iki deprem ardından kanalların yayınlaması beklenen dizilerde iptal oldu ve bir süre daha projelerin yeni bölümlerine ekranlara getirmeyeceği bilgisine ulaşıldı.

TRT 1 dizisi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümünü yayınlamadı ve Hatay'da meydana gelen iki deprem sonrasında Star TV'de Ömer dizisinin de yeni bölümünün iptal olduğu bilgisi açıklandı. Ekranların sevilen projesi olan Yasak Elma dizisinin de yeni bölümünün yayınlanması bekleniyordu ve projenin yayın tarihine ne zaman devam edeceği merak konusu oldu. Fox TV ise meydana gelen depremler sonrasında dizileri yayınlamaktan vazgeçti ve projelerin yayın hayatına bir süre daha ara verildi.